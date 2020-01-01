Smart Blockchain (SMART) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Smart Blockchain (SMART), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Smart Blockchain (SMART) Informacije Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Službena web stranica: https://smartblockchain.com/en/ Bijela knjiga: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Istraživač blokova: https://smartexplorer.com/ Kupi SMART odmah!

Smart Blockchain (SMART) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smart Blockchain (SMART), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.70B $ 53.70B $ 53.70B Povijesni maksimum: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 Povijesni minimum: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 Trenutna cijena: $ 0.005967 $ 0.005967 $ 0.005967 Saznajte više o cijeni Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain (SMART) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Smart Blockchain (SMART) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMART tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMART tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SMART tokena, istražite SMART cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SMART Jeste li zainteresirani za dodavanje Smart Blockchain (SMART) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SMART, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SMART na MEXC-u odmah!

Smart Blockchain (SMART) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SMART pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SMART povijest cijena odmah!

SMART Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SMART? Naša SMART stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SMART predviđanje cijene tokena odmah!

