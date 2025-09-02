Što je Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sidus Heroes (SIDUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SIDUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sidus Heroes Koliko Sidus Heroes (SIDUS) vrijedi danas? Cijena SIDUS uživo u USD je 0.000501 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SIDUS u USD? $ 0.000501 . Provjerite Trenutačna cijena SIDUS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Sidus Heroes? Tržišna kapitalizacija za SIDUS je $ 7.37M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SIDUS? Količina u optjecaju za SIDUS je 14.71B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SIDUS? SIDUS je postigao ATH cijenu od 0.1932986541291053 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SIDUS? SIDUS je vidio ATL cijenu od 0.000520569548461501 USD . Koliki je obujam trgovanja za SIDUS? 24-satni obujam trgovanja za SIDUS je $ 5.40K USD . Hoće li SIDUS još narasti ove godine? SIDUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SIDUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Sidus Heroes (SIDUS) Važna ažuriranja industrije

