Sidus Heroes Logotip

Sidus Heroes Cijena(SIDUS)

1 SIDUS u USD cijena uživo:

-4.75%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sidus Heroes (SIDUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:05:09 (UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.99%

-4.75%

-22.21%

-22.21%

Sidus Heroes (SIDUS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000501. Tijekom protekla 24 sata, SIDUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005 i najviše cijene $ 0.000542, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIDUS je $ 0.1932986541291053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000520569548461501.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIDUS se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, -4.75% u posljednjih 24 sata i -22.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sidus Heroes (SIDUS)

No.1232

49.04%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sidus Heroes je $ 7.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.40K. Količina u optjecaju SIDUS je 14.71B, s ukupnom količinom od 18895933712.641167. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.03M.

Sidus Heroes (SIDUS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sidus Heroes za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002498-4.75%
30 dana$ -0.000094-15.80%
60 dana$ -0.000263-34.43%
90 dana$ -0.000381-43.20%
Sidus Heroes promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SIDUS od $ -0.00002498 (-4.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sidus Heroes 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000094 (-15.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sidus Heroes 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SIDUS od $ -0.000263 (-34.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sidus Heroes 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000381 (-43.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sidus Heroes (SIDUS)?

Pogledajte Sidus Heroes stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sidus Heroes ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SIDUS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sidus Heroes na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sidus Heroes učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sidus Heroes Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sidus Heroes (SIDUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sidus Heroes (SIDUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sidus Heroes.

Provjerite Sidus Heroes predviđanje cijene sada!

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sidus Heroes (SIDUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SIDUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sidus Heroes (SIDUS)

Tražiš kako kupiti Sidus Heroes? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sidus Heroes na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SIDUS u lokalnim valutama

1 Sidus Heroes(SIDUS) u VND
13.183815
1 Sidus Heroes(SIDUS) u AUD
A$0.00076152
1 Sidus Heroes(SIDUS) u GBP
0.00036573
1 Sidus Heroes(SIDUS) u EUR
0.00042585
1 Sidus Heroes(SIDUS) u USD
1 Sidus Heroes(SIDUS) u MYR
RM0.00211422
1 Sidus Heroes(SIDUS) u TRY
0.02061114
1 Sidus Heroes(SIDUS) u JPY
¥0.073647
1 Sidus Heroes(SIDUS) u ARS
ARS$0.69008241
1 Sidus Heroes(SIDUS) u RUB
0.04036557
1 Sidus Heroes(SIDUS) u INR
0.044088
1 Sidus Heroes(SIDUS) u IDR
Rp8.21311344
1 Sidus Heroes(SIDUS) u KRW
0.6987447
1 Sidus Heroes(SIDUS) u PHP
0.02861712
1 Sidus Heroes(SIDUS) u EGP
￡E.0.02431353
1 Sidus Heroes(SIDUS) u BRL
R$0.00272043
1 Sidus Heroes(SIDUS) u CAD
C$0.00068637
1 Sidus Heroes(SIDUS) u BDT
0.06088653
1 Sidus Heroes(SIDUS) u NGN
0.76722639
1 Sidus Heroes(SIDUS) u COP
$2.01204606
1 Sidus Heroes(SIDUS) u ZAR
R.0.00882762
1 Sidus Heroes(SIDUS) u UAH
0.02072637
1 Sidus Heroes(SIDUS) u VES
Bs0.073146
1 Sidus Heroes(SIDUS) u CLP
$0.48597
1 Sidus Heroes(SIDUS) u PKR
Rs0.14196336
1 Sidus Heroes(SIDUS) u KZT
0.26964321
1 Sidus Heroes(SIDUS) u THB
฿0.01617729
1 Sidus Heroes(SIDUS) u TWD
NT$0.01534563
1 Sidus Heroes(SIDUS) u AED
د.إ0.00183867
1 Sidus Heroes(SIDUS) u CHF
Fr0.0004008
1 Sidus Heroes(SIDUS) u HKD
HK$0.00390279
1 Sidus Heroes(SIDUS) u AMD
֏0.19151226
1 Sidus Heroes(SIDUS) u MAD
.د.م0.00449898
1 Sidus Heroes(SIDUS) u MXN
$0.00934365
1 Sidus Heroes(SIDUS) u SAR
ريال0.00187875
1 Sidus Heroes(SIDUS) u PLN
0.00181863
1 Sidus Heroes(SIDUS) u RON
лв0.00216432
1 Sidus Heroes(SIDUS) u SEK
kr0.00469938
1 Sidus Heroes(SIDUS) u BGN
лв0.00083667
1 Sidus Heroes(SIDUS) u HUF
Ft0.16896726
1 Sidus Heroes(SIDUS) u CZK
0.01044084
1 Sidus Heroes(SIDUS) u KWD
د.ك0.000152805
1 Sidus Heroes(SIDUS) u ILS
0.00167835
1 Sidus Heroes(SIDUS) u AOA
Kz0.45669657
1 Sidus Heroes(SIDUS) u BHD
.د.ب0.000188877
1 Sidus Heroes(SIDUS) u BMD
1 Sidus Heroes(SIDUS) u DKK
kr0.00318636
1 Sidus Heroes(SIDUS) u HNL
L0.01310616
1 Sidus Heroes(SIDUS) u MUR
0.0229458
1 Sidus Heroes(SIDUS) u NAD
$0.00879756
1 Sidus Heroes(SIDUS) u NOK
kr0.00500499
1 Sidus Heroes(SIDUS) u NZD
$0.00084669
1 Sidus Heroes(SIDUS) u PAB
1 Sidus Heroes(SIDUS) u PGK
K0.00211923
1 Sidus Heroes(SIDUS) u QAR
ر.ق0.00182364
1 Sidus Heroes(SIDUS) u RSD
дин.0.05010501

Sidus Heroes Resurs

Za dublje razumijevanje Sidus Heroes, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sidus Heroes web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sidus Heroes

Koliko Sidus Heroes (SIDUS) vrijedi danas?
Cijena SIDUS uživo u USD je 0.000501 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SIDUS u USD?
Trenutačna cijena SIDUS u USD je $ 0.000501. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sidus Heroes?
Tržišna kapitalizacija za SIDUS je $ 7.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SIDUS?
Količina u optjecaju za SIDUS je 14.71B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SIDUS?
SIDUS je postigao ATH cijenu od 0.1932986541291053 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SIDUS?
SIDUS je vidio ATL cijenu od 0.000520569548461501 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SIDUS?
24-satni obujam trgovanja za SIDUS je $ 5.40K USD.
Hoće li SIDUS još narasti ove godine?
SIDUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SIDUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sidus Heroes (SIDUS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.000501
