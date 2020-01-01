Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sidus Heroes (SIDUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sidus Heroes (SIDUS) Informacije SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! Službena web stranica: https://sidusheroes.com/ Bijela knjiga: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Kupi SIDUS odmah!

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sidus Heroes (SIDUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M Ukupna količina: $ 18.89B $ 18.89B $ 18.89B Količina u optjecaju: $ 14.75B $ 14.75B $ 14.75B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.47M $ 13.47M $ 13.47M Povijesni maksimum: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Povijesni minimum: $ 0.000452610757235696 $ 0.000452610757235696 $ 0.000452610757235696 Trenutna cijena: $ 0.000449 $ 0.000449 $ 0.000449 Saznajte više o cijeni Sidus Heroes (SIDUS)

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sidus Heroes (SIDUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SIDUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SIDUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SIDUS tokena, istražite SIDUS cijenu tokena uživo!

