Seedify.fund Cijena(SFUND)

1 SFUND u USD cijena uživo: $0.445

$0.445
$0.445$0.445
-2.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Seedify.fund (SFUND)
Seedify.fund (SFUND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4403
$ 0.4403$ 0.4403
24-satna najniža cijena
$ 0.468
$ 0.468$ 0.468
24-satna najviša cijena

$ 0.4403
$ 0.4403$ 0.4403

$ 0.468
$ 0.468$ 0.468

$ 16.770178533770316
$ 16.770178533770316$ 16.770178533770316

$ 0.28641308
$ 0.28641308$ 0.28641308

+0.24%

-2.45%

-9.95%

-9.95%

Seedify.fund (SFUND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4448. Tijekom protekla 24 sata, SFUNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4403 i najviše cijene $ 0.468, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFUND je $ 16.770178533770316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.28641308.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFUND se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -2.45% u posljednjih 24 sata i -9.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seedify.fund (SFUND)

No.703

$ 32.56M
$ 32.56M$ 32.56M

$ 696.13K
$ 696.13K$ 696.13K

$ 44.48M
$ 44.48M$ 44.48M

73.21M
73.21M 73.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

73.20%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seedify.fund je $ 32.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 696.13K. Količina u optjecaju SFUND je 73.21M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.48M.

Seedify.fund (SFUND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Seedify.fund za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.011176-2.45%
30 dana$ -0.1084-19.60%
60 dana$ -0.2276-33.85%
90 dana$ -0.2268-33.78%
Seedify.fund promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SFUND od $ -0.011176 (-2.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Seedify.fund 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1084 (-19.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Seedify.fund 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SFUND od $ -0.2276 (-33.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Seedify.fund 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2268 (-33.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Seedify.fund (SFUND)?

Pogledajte Seedify.fund stranicu Povijest cijena sada.

Što je Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Seedify.fund ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SFUND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Seedify.fund na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Seedify.fund učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Seedify.fund Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Seedify.fund (SFUND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Seedify.fund (SFUND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Seedify.fund.

Provjerite Seedify.fund predviđanje cijene sada!

Seedify.fund (SFUND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Seedify.fund (SFUND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFUND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Seedify.fund (SFUND)

Tražiš kako kupiti Seedify.fund? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Seedify.fund na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SFUND u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Seedify.fund

Koliko Seedify.fund (SFUND) vrijedi danas?
Cijena SFUND uživo u USD je 0.4448 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SFUND u USD?
Trenutačna cijena SFUND u USD je $ 0.4448. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Seedify.fund?
Tržišna kapitalizacija za SFUND je $ 32.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SFUND?
Količina u optjecaju za SFUND je 73.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFUND?
SFUND je postigao ATH cijenu od 16.770178533770316 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFUND?
SFUND je vidio ATL cijenu od 0.28641308 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SFUND?
24-satni obujam trgovanja za SFUND je $ 696.13K USD.
Hoće li SFUND još narasti ove godine?
SFUND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFUND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Seedify.fund (SFUND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
