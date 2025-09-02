Što je Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Seedify.fund ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Seedify.fund Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Seedify.fund (SFUND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Seedify.fund (SFUND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Seedify.fund.

Seedify.fund (SFUND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Seedify.fund (SFUND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFUND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Seedify.fund (SFUND)

Tražiš kako kupiti Seedify.fund? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Seedify.fund na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Seedify.fund Koliko Seedify.fund (SFUND) vrijedi danas? Cijena SFUND uživo u USD je 0.4448 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SFUND u USD? $ 0.4448 . Provjerite Trenutačna cijena SFUND u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Seedify.fund? Tržišna kapitalizacija za SFUND je $ 32.56M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SFUND? Količina u optjecaju za SFUND je 73.21M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFUND? SFUND je postigao ATH cijenu od 16.770178533770316 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFUND? SFUND je vidio ATL cijenu od 0.28641308 USD . Koliki je obujam trgovanja za SFUND? 24-satni obujam trgovanja za SFUND je $ 696.13K USD . Hoće li SFUND još narasti ove godine? SFUND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFUND predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Seedify.fund (SFUND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

