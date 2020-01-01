Seedify.fund (SFUND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Seedify.fund (SFUND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Seedify.fund (SFUND) Informacije Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Službena web stranica: https://seedify.fund/ Bijela knjiga: https://docs.seedify.fund/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Kupi SFUND odmah!

Seedify.fund (SFUND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Seedify.fund (SFUND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.49M $ 28.49M $ 28.49M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 73.28M $ 73.28M $ 73.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.88M $ 38.88M $ 38.88M Povijesni maksimum: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Povijesni minimum: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 Trenutna cijena: $ 0.3888 $ 0.3888 $ 0.3888 Saznajte više o cijeni Seedify.fund (SFUND)

Seedify.fund (SFUND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Seedify.fund (SFUND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFUND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFUND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFUND tokena, istražite SFUND cijenu tokena uživo!

