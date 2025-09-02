Više o SEND

Suilend Logotip

Suilend Cijena(SEND)

1 SEND u USD cijena uživo:

$0.5485
$0.5485$0.5485
-0.23%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Suilend (SEND)
Suilend (SEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5253
$ 0.5253$ 0.5253
24-satna najniža cijena
$ 0.5701
$ 0.5701$ 0.5701
24-satna najviša cijena

$ 0.5253
$ 0.5253$ 0.5253

$ 0.5701
$ 0.5701$ 0.5701

$ 4.099970461772894
$ 4.099970461772894$ 4.099970461772894

$ 0.2752092555661979
$ 0.2752092555661979$ 0.2752092555661979

+0.40%

-0.22%

-0.93%

-0.93%

Suilend (SEND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5485. Tijekom protekla 24 sata, SENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5253 i najviše cijene $ 0.5701, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEND je $ 4.099970461772894, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.2752092555661979.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEND se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Suilend (SEND)

No.775

$ 26.72M
$ 26.72M$ 26.72M

$ 148.93K
$ 148.93K$ 148.93K

$ 54.85M
$ 54.85M$ 54.85M

48.72M
48.72M 48.72M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

48.72%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suilend je $ 26.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 148.93K. Količina u optjecaju SEND je 48.72M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.85M.

Suilend (SEND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Suilend za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001264-0.22%
30 dana$ +0.044+8.72%
60 dana$ +0.1009+22.54%
90 dana$ -0.0636-10.40%
Suilend promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SEND od $ -0.001264 (-0.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Suilend 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.044 (+8.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Suilend 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SEND od $ +0.1009 (+22.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Suilend 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0636 (-10.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Suilend (SEND)?

Pogledajte Suilend stranicu Povijest cijena sada.

Što je Suilend (SEND)

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

Suilend dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Suilend ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SEND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Suilend na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Suilend učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Suilend Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Suilend (SEND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Suilend (SEND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Suilend.

Provjerite Suilend predviđanje cijene sada!

Suilend (SEND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Suilend (SEND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SEND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Suilend (SEND)

Tražiš kako kupiti Suilend? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Suilend na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SEND u lokalnim valutama

1 Suilend(SEND) u VND
14,433.7775
1 Suilend(SEND) u AUD
A$0.83372
1 Suilend(SEND) u GBP
0.400405
1 Suilend(SEND) u EUR
0.466225
1 Suilend(SEND) u USD
$0.5485
1 Suilend(SEND) u MYR
RM2.31467
1 Suilend(SEND) u TRY
22.570775
1 Suilend(SEND) u JPY
¥80.6295
1 Suilend(SEND) u ARS
ARS$755.509385
1 Suilend(SEND) u RUB
44.192645
1 Suilend(SEND) u INR
48.317365
1 Suilend(SEND) u IDR
Rp8,991.80184
1 Suilend(SEND) u KRW
763.923375
1 Suilend(SEND) u PHP
31.39614
1 Suilend(SEND) u EGP
￡E.26.618705
1 Suilend(SEND) u BRL
R$2.978355
1 Suilend(SEND) u CAD
C$0.751445
1 Suilend(SEND) u BDT
66.779875
1 Suilend(SEND) u NGN
841.25639
1 Suilend(SEND) u COP
$2,211.689125
1 Suilend(SEND) u ZAR
R.9.66457
1 Suilend(SEND) u UAH
22.735325
1 Suilend(SEND) u VES
Bs80.081
1 Suilend(SEND) u CLP
$530.948
1 Suilend(SEND) u PKR
Rs155.68624
1 Suilend(SEND) u KZT
295.844445
1 Suilend(SEND) u THB
฿17.711065
1 Suilend(SEND) u TWD
NT$16.811525
1 Suilend(SEND) u AED
د.إ2.012995
1 Suilend(SEND) u CHF
Fr0.4388
1 Suilend(SEND) u HKD
HK$4.272815
1 Suilend(SEND) u AMD
֏209.828675
1 Suilend(SEND) u MAD
.د.م4.9365
1 Suilend(SEND) u MXN
$10.23501
1 Suilend(SEND) u SAR
ريال2.056875
1 Suilend(SEND) u PLN
1.99654
1 Suilend(SEND) u RON
лв2.375005
1 Suilend(SEND) u SEK
kr5.161385
1 Suilend(SEND) u BGN
лв0.915995
1 Suilend(SEND) u HUF
Ft185.365575
1 Suilend(SEND) u CZK
11.45268
1 Suilend(SEND) u KWD
د.ك0.1672925
1 Suilend(SEND) u ILS
1.837475
1 Suilend(SEND) u AOA
Kz499.996145
1 Suilend(SEND) u BHD
.د.ب0.2067845
1 Suilend(SEND) u BMD
$0.5485
1 Suilend(SEND) u DKK
kr3.49943
1 Suilend(SEND) u HNL
L14.376185
1 Suilend(SEND) u MUR
25.1213
1 Suilend(SEND) u NAD
$9.6536
1 Suilend(SEND) u NOK
kr5.485
1 Suilend(SEND) u NZD
$0.926965
1 Suilend(SEND) u PAB
B/.0.5485
1 Suilend(SEND) u PGK
K2.320155
1 Suilend(SEND) u QAR
ر.ق2.002025
1 Suilend(SEND) u RSD
дин.54.943245

Suilend Resurs

Za dublje razumijevanje Suilend, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Suilend web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Suilend

Koliko Suilend (SEND) vrijedi danas?
Cijena SEND uživo u USD je 0.5485 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SEND u USD?
Trenutačna cijena SEND u USD je $ 0.5485. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Suilend?
Tržišna kapitalizacija za SEND je $ 26.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SEND?
Količina u optjecaju za SEND je 48.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SEND?
SEND je postigao ATH cijenu od 4.099970461772894 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SEND?
SEND je vidio ATL cijenu od 0.2752092555661979 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SEND?
24-satni obujam trgovanja za SEND je $ 148.93K USD.
Hoće li SEND još narasti ove godine?
SEND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SEND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
