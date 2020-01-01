Suilend (SEND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Suilend (SEND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Suilend (SEND) Informacije Suilend is a lending and borrowing platform on Sui. Službena web stranica: https://suilend.fi/ Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xb45fcfcc2cc07ce0702cc2d229621e046c906ef14d9b25e8e4d25f6e8763fef7::send::SEND/txs Kupi SEND odmah!

Suilend (SEND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Suilend (SEND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.70M $ 25.70M $ 25.70M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 48.72M $ 48.72M $ 48.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.76M $ 52.76M $ 52.76M Povijesni maksimum: $ 6.0796 $ 6.0796 $ 6.0796 Povijesni minimum: $ 0.2752092555661979 $ 0.2752092555661979 $ 0.2752092555661979 Trenutna cijena: $ 0.5276 $ 0.5276 $ 0.5276 Saznajte više o cijeni Suilend (SEND)

Suilend (SEND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Suilend (SEND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEND tokena, istražite SEND cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SEND Jeste li zainteresirani za dodavanje Suilend (SEND) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SEND, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SEND na MEXC-u odmah!

Suilend (SEND) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SEND pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SEND povijest cijena odmah!

SEND Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SEND? Naša SEND stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SEND predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!