Scotty AI Logotip

Scotty AI Cijena(SCOTTYAI)

1 SCOTTYAI u USD cijena uživo:

$0.0002822
-2.48%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Scotty AI (SCOTTYAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:03:17 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00025
24-satna najniža cijena
$ 0.0003161
24-satna najviša cijena

$ 0.00025
$ 0.0003161
$ 0.03184509216147668
$ 0.000206731525549929
0.00%

-2.48%

-4.86%

-4.86%

Scotty AI (SCOTTYAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002822. Tijekom protekla 24 sata, SCOTTYAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00025 i najviše cijene $ 0.0003161, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOTTYAI je $ 0.03184509216147668, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000206731525549929.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOTTYAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scotty AI (SCOTTYAI)

No.5561

$ 0.00
$ 766.93
$ 489.50K
0.00
1,734,567,890
1,734,567,890
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scotty AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 766.93. Količina u optjecaju SCOTTYAI je 0.00, s ukupnom količinom od 1734567890. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 489.50K.

Scotty AI (SCOTTYAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Scotty AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000007177-2.48%
30 dana$ -0.0000285-9.18%
60 dana$ -0.0001001-26.19%
90 dana$ -0.0000244-7.96%
Scotty AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCOTTYAI od $ -0.000007177 (-2.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Scotty AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000285 (-9.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Scotty AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCOTTYAI od $ -0.0001001 (-26.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Scotty AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000244 (-7.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Scotty AI (SCOTTYAI)?

Pogledajte Scotty AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Scotty AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Scotty AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCOTTYAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Scotty AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Scotty AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Scotty AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Scotty AI (SCOTTYAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Scotty AI (SCOTTYAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Scotty AI.

Provjerite Scotty AI predviđanje cijene sada!

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Scotty AI (SCOTTYAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCOTTYAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Scotty AI (SCOTTYAI)

Tražiš kako kupiti Scotty AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Scotty AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCOTTYAI u lokalnim valutama

1 Scotty AI(SCOTTYAI) u VND
7.426093
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u AUD
A$0.000428944
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u GBP
0.000206006
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u EUR
0.00023987
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u USD
$0.0002822
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u MYR
RM0.001190884
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u TRY
0.011609708
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u JPY
¥0.0414834
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u ARS
ARS$0.388705102
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u RUB
0.022736854
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u INR
0.0248336
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u IDR
Rp4.626228768
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u KRW
0.39358434
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u PHP
0.016119264
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u EGP
￡E.0.013695166
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u BRL
R$0.001532346
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u CAD
C$0.000386614
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u BDT
0.034295766
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u NGN
0.432158258
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u COP
$1.133332132
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u ZAR
R.0.004972364
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u UAH
0.011674614
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u VES
Bs0.0412012
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u CLP
$0.273734
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u PKR
Rs0.079964192
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u KZT
0.151882862
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u THB
฿0.009112238
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u TWD
NT$0.008643786
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u AED
د.إ0.001035674
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u CHF
Fr0.00022576
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u HKD
HK$0.002198338
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u AMD
֏0.107873772
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u MAD
.د.م0.002534156
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u MXN
$0.00526303
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u SAR
ريال0.00105825
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u PLN
0.001024386
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u RON
лв0.001219104
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u SEK
kr0.002647036
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u BGN
лв0.000471274
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u HUF
Ft0.095174772
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u CZK
0.005881048
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u KWD
د.ك0.000086071
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u ILS
0.00094537
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u AOA
Kz0.257245054
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u BHD
.د.ب0.0001063894
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u BMD
$0.0002822
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u DKK
kr0.001794792
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u HNL
L0.007382352
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u MUR
0.01292476
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u NAD
$0.004955432
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u NOK
kr0.002819178
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u NZD
$0.000476918
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u PAB
B/.0.0002822
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u PGK
K0.001193706
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u QAR
ر.ق0.001027208
1 Scotty AI(SCOTTYAI) u RSD
дин.0.028222822

Scotty AI Resurs

Za dublje razumijevanje Scotty AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Scotty AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Scotty AI

Koliko Scotty AI (SCOTTYAI) vrijedi danas?
Cijena SCOTTYAI uživo u USD je 0.0002822 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCOTTYAI u USD?
Trenutačna cijena SCOTTYAI u USD je $ 0.0002822. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Scotty AI?
Tržišna kapitalizacija za SCOTTYAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCOTTYAI?
Količina u optjecaju za SCOTTYAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCOTTYAI?
SCOTTYAI je postigao ATH cijenu od 0.03184509216147668 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCOTTYAI?
SCOTTYAI je vidio ATL cijenu od 0.000206731525549929 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCOTTYAI?
24-satni obujam trgovanja za SCOTTYAI je $ 766.93 USD.
Hoće li SCOTTYAI još narasti ove godine?
SCOTTYAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCOTTYAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Scotty AI (SCOTTYAI) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

