Scotty AI (SCOTTYAI) Informacije Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Službena web stranica: https://scottytheai.com/en Bijela knjiga: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Kupi SCOTTYAI odmah!

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scotty AI (SCOTTYAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 391.49K $ 391.49K $ 391.49K Povijesni maksimum: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Povijesni minimum: $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 Trenutna cijena: $ 0.0002257 $ 0.0002257 $ 0.0002257 Saznajte više o cijeni Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scotty AI (SCOTTYAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCOTTYAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCOTTYAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCOTTYAI tokena, istražite SCOTTYAI cijenu tokena uživo!

Scotty AI (SCOTTYAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SCOTTYAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SCOTTYAI povijest cijena odmah!

