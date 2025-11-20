BurzaDEX+
Grafikon aktualnih cijena Nullora (NULLORA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:25:02 (UTC+8)

Nullora Cijena danas

Trenutačna cijena Nullora (NULLORA) danas je $ 0.00000002705, s promjenom od 10.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NULLORA u USD je $ 0.00000002705 po NULLORA.

Nullora trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NULLORA. Tijekom posljednja 24 sata, NULLORA trgovao je između $ 0.00000002656 (niska) i $ 0.00000003622 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NULLORA se kretao -11.35% u posljednjem satu i -1.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 575.18K.

Informacije o tržištu Nullora (NULLORA)

$ 575.18K
$ 575.18K$ 575.18K

$ 541.00
$ 541.00$ 541.00

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

OP

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nullora je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 575.18K. Količina u optjecaju NULLORA je --, s ukupnom količinom od 20000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 541.00.

Nullora Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000002656
$ 0.00000002656$ 0.00000002656
24-satna najniža cijena
$ 0.00000003622
$ 0.00000003622$ 0.00000003622
24-satna najviša cijena

$ 0.00000002656
$ 0.00000002656$ 0.00000002656

$ 0.00000003622
$ 0.00000003622$ 0.00000003622

-11.35%

-10.45%

-1.28%

-1.28%

Nullora (NULLORA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nullora za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000316-10.45%
30 dana$ -0.00000022885-89.43%
60 dana$ -0.00003797295-99.93%
90 dana$ -0.00099997295-100.00%
Nullora promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NULLORA od $ -0.00000000316 (-10.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nullora 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000022885 (-89.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nullora 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NULLORA od $ -0.00003797295 (-99.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nullora 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00099997295 (-100.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nullora (NULLORA)?

Pogledajte Nullora stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Nullora

Nullora (NULLORA) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za NULLORA u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Nullora (NULLORA) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Nullora mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Što je Nullora (NULLORA)

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Nullora Resurs

Za dublje razumijevanje Nullora, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nullora web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nullora

Koliko će 1 Nullora vrijediti 2030. godine?
Ako bi Nullora rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Nullora i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:25:02 (UTC+8)

Nullora (NULLORA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

