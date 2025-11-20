Nullora Cijena danas

Trenutačna cijena Nullora (NULLORA) danas je $ 0.00000002705, s promjenom od 10.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NULLORA u USD je $ 0.00000002705 po NULLORA.

Nullora trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NULLORA. Tijekom posljednja 24 sata, NULLORA trgovao je između $ 0.00000002656 (niska) i $ 0.00000003622 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NULLORA se kretao -11.35% u posljednjem satu i -1.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 575.18K.

Informacije o tržištu Nullora (NULLORA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 575.18K$ 575.18K $ 575.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 541.00$ 541.00 $ 541.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Javni blockchain OP

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nullora je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 575.18K. Količina u optjecaju NULLORA je --, s ukupnom količinom od 20000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 541.00.