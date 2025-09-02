Više o CHISAI

Chis AI Cijena(CHISAI)

$0.24117
+1.51%1D
Grafikon aktualnih cijena Chis AI (CHISAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:19:47 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.2306
$ 0.25133
$ 0.2306
$ 0.25133
+0.07%

+1.51%

-0.41%

-0.41%

Chis AI (CHISAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.24117. Tijekom protekla 24 sata, CHISAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2306 i najviše cijene $ 0.25133, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHISAI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHISAI se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.51% u posljednjih 24 sata i -0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chis AI (CHISAI)

$ 678.04K
$ 678.04K$ 678.04K

$ 24.12M
$ 24.12M$ 24.12M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chis AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 678.04K. Količina u optjecaju CHISAI je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.12M.

Chis AI (CHISAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Chis AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0035875+1.51%
30 dana$ +0.16039+198.55%
60 dana$ +0.14546+151.97%
90 dana$ +0.11648+93.41%
Chis AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHISAI od $ +0.0035875 (+1.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Chis AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.16039 (+198.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Chis AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHISAI od $ +0.14546 (+151.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Chis AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.11648 (+93.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chis AI (CHISAI)?

Pogledajte Chis AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Chis AI (CHISAI)

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Chis AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHISAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Chis AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Chis AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Chis AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chis AI (CHISAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chis AI (CHISAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chis AI.

Provjerite Chis AI predviđanje cijene sada!

Chis AI (CHISAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chis AI (CHISAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHISAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Chis AI (CHISAI)

Tražiš kako kupiti Chis AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Chis AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHISAI u lokalnim valutama

1 Chis AI(CHISAI) u VND
6,346.38855
1 Chis AI(CHISAI) u AUD
A$0.3665784
1 Chis AI(CHISAI) u GBP
0.1760541
1 Chis AI(CHISAI) u EUR
0.2049945
1 Chis AI(CHISAI) u USD
$0.24117
1 Chis AI(CHISAI) u MYR
RM1.0177374
1 Chis AI(CHISAI) u TRY
9.9144987
1 Chis AI(CHISAI) u JPY
¥35.45199
1 Chis AI(CHISAI) u ARS
ARS$332.1899697
1 Chis AI(CHISAI) u RUB
19.4286552
1 Chis AI(CHISAI) u INR
21.22296
1 Chis AI(CHISAI) u IDR
Rp3,953.6059248
1 Chis AI(CHISAI) u KRW
335.8895175
1 Chis AI(CHISAI) u PHP
13.7756304
1 Chis AI(CHISAI) u EGP
￡E.11.7015684
1 Chis AI(CHISAI) u BRL
R$1.3119648
1 Chis AI(CHISAI) u CAD
C$0.3304029
1 Chis AI(CHISAI) u BDT
29.3093901
1 Chis AI(CHISAI) u NGN
368.7609885
1 Chis AI(CHISAI) u COP
$968.5531902
1 Chis AI(CHISAI) u ZAR
R.4.244592
1 Chis AI(CHISAI) u UAH
9.9772029
1 Chis AI(CHISAI) u VES
Bs35.21082
1 Chis AI(CHISAI) u CLP
$233.9349
1 Chis AI(CHISAI) u PKR
Rs68.3379312
1 Chis AI(CHISAI) u KZT
129.8001057
1 Chis AI(CHISAI) u THB
฿7.789791
1 Chis AI(CHISAI) u TWD
NT$7.3846254
1 Chis AI(CHISAI) u AED
د.إ0.8850939
1 Chis AI(CHISAI) u CHF
Fr0.192936
1 Chis AI(CHISAI) u HKD
HK$1.8787143
1 Chis AI(CHISAI) u AMD
֏92.1896442
1 Chis AI(CHISAI) u MAD
.د.م2.1657066
1 Chis AI(CHISAI) u MXN
$4.4929971
1 Chis AI(CHISAI) u SAR
ريال0.9043875
1 Chis AI(CHISAI) u PLN
0.8754471
1 Chis AI(CHISAI) u RON
лв1.0442661
1 Chis AI(CHISAI) u SEK
kr2.2645863
1 Chis AI(CHISAI) u BGN
лв0.4027539
1 Chis AI(CHISAI) u HUF
Ft81.3924633
1 Chis AI(CHISAI) u CZK
5.0283945
1 Chis AI(CHISAI) u KWD
د.ك0.07355685
1 Chis AI(CHISAI) u ILS
0.8079195
1 Chis AI(CHISAI) u AOA
Kz219.8433369
1 Chis AI(CHISAI) u BHD
.د.ب0.09067992
1 Chis AI(CHISAI) u BMD
$0.24117
1 Chis AI(CHISAI) u DKK
kr1.5362529
1 Chis AI(CHISAI) u HNL
L6.3090072
1 Chis AI(CHISAI) u MUR
11.045586
1 Chis AI(CHISAI) u NAD
$4.2349452
1 Chis AI(CHISAI) u NOK
kr2.4117
1 Chis AI(CHISAI) u NZD
$0.4075773
1 Chis AI(CHISAI) u PAB
B/.0.24117
1 Chis AI(CHISAI) u PGK
K1.0201491
1 Chis AI(CHISAI) u QAR
ر.ق0.8778588
1 Chis AI(CHISAI) u RSD
дин.24.1362936

Chis AI Resurs

Za dublje razumijevanje Chis AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Chis AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chis AI

Koliko Chis AI (CHISAI) vrijedi danas?
Cijena CHISAI uživo u USD je 0.24117 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHISAI u USD?
Trenutačna cijena CHISAI u USD je $ 0.24117. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chis AI?
Tržišna kapitalizacija za CHISAI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHISAI?
Količina u optjecaju za CHISAI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHISAI?
CHISAI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHISAI?
CHISAI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHISAI?
24-satni obujam trgovanja za CHISAI je $ 678.04K USD.
Hoće li CHISAI još narasti ove godine?
CHISAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHISAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:19:47 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 CHISAI = 0.24117 USD

Trgujte CHISAI

CHISAIUSDT
$0.24117
$0.24117$0.24117
+1.37%

