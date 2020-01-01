Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Scotty Beam (SCOTTY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Scotty Beam (SCOTTY) Informacije Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Službena web stranica: https://scottybeam.io/ Bijela knjiga: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/ Kupi SCOTTY odmah!

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scotty Beam (SCOTTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 163.35K $ 163.35K $ 163.35K Ukupna količina: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Količina u optjecaju: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 265.95K $ 265.95K $ 265.95K Povijesni maksimum: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 Povijesni minimum: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Trenutna cijena: $ 0.0003546 $ 0.0003546 $ 0.0003546 Saznajte više o cijeni Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scotty Beam (SCOTTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCOTTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCOTTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCOTTY tokena, istražite SCOTTY cijenu tokena uživo!

