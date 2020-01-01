MYX Finance (MYX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MYX Finance (MYX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MYX Finance (MYX) Informacije MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Službena web stranica: https://app.myx.finance Bijela knjiga: https://myxfinance.gitbook.io/myx Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Kupi MYX odmah!

MYX Finance (MYX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MYX Finance (MYX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 177.03M $ 177.03M $ 177.03M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 157.75M $ 157.75M $ 157.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Povijesni maksimum: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Povijesni minimum: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Trenutna cijena: $ 1.12224 $ 1.12224 $ 1.12224 Saznajte više o cijeni MYX Finance (MYX)

MYX Finance (MYX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MYX Finance (MYX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MYX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MYX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MYX tokena, istražite MYX cijenu tokena uživo!

MYX Finance (MYX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MYX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MYX povijest cijena odmah!

MYX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MYX? Naša MYX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MYX predviđanje cijene tokena odmah!

