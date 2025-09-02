Više o SCOTTY

Scotty Beam Logotip

Scotty Beam Cijena(SCOTTY)

1 SCOTTY u USD cijena uživo:

$0.0003549
$0.0003549$0.0003549
+0.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Scotty Beam (SCOTTY)
Scotty Beam (SCOTTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003534
$ 0.0003534$ 0.0003534
24-satna najniža cijena
$ 0.0003555
$ 0.0003555$ 0.0003555
24-satna najviša cijena

$ 0.0003534
$ 0.0003534$ 0.0003534

$ 0.0003555
$ 0.0003555$ 0.0003555

$ 0.34423416426928055
$ 0.34423416426928055$ 0.34423416426928055

$ 0.000265989418436096
$ 0.000265989418436096$ 0.000265989418436096

+0.05%

+0.08%

-0.45%

-0.45%

Scotty Beam (SCOTTY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003549. Tijekom protekla 24 sata, SCOTTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003534 i najviše cijene $ 0.0003555, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOTTY je $ 0.34423416426928055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000265989418436096.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOTTY se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scotty Beam (SCOTTY)

No.2775

$ 163.49K
$ 163.49K$ 163.49K

$ 4.75K
$ 4.75K$ 4.75K

$ 266.18K
$ 266.18K$ 266.18K

460.67M
460.67M 460.67M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

61.42%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scotty Beam je $ 163.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.75K. Količina u optjecaju SCOTTY je 460.67M, s ukupnom količinom od 750000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 266.18K.

Scotty Beam (SCOTTY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Scotty Beam za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000284+0.08%
30 dana$ +0.0000051+1.45%
60 dana$ -0.0000132-3.59%
90 dana$ +0.0000796+28.91%
Scotty Beam promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCOTTY od $ +0.000000284 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Scotty Beam 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000051 (+1.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Scotty Beam 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCOTTY od $ -0.0000132 (-3.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Scotty Beam 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000796 (+28.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Scotty Beam (SCOTTY)?

Pogledajte Scotty Beam stranicu Povijest cijena sada.

Što je Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Scotty Beam ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCOTTY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Scotty Beam na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Scotty Beam učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Scotty Beam Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Scotty Beam (SCOTTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Scotty Beam (SCOTTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Scotty Beam.

Provjerite Scotty Beam predviđanje cijene sada!

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Scotty Beam (SCOTTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCOTTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Scotty Beam (SCOTTY)

Tražiš kako kupiti Scotty Beam? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Scotty Beam na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCOTTY u lokalnim valutama

1 Scotty Beam(SCOTTY) u VND
9.3391935
1 Scotty Beam(SCOTTY) u AUD
A$0.000539448
1 Scotty Beam(SCOTTY) u GBP
0.000259077
1 Scotty Beam(SCOTTY) u EUR
0.000301665
1 Scotty Beam(SCOTTY) u USD
$0.0003549
1 Scotty Beam(SCOTTY) u MYR
RM0.001497678
1 Scotty Beam(SCOTTY) u TRY
0.014600586
1 Scotty Beam(SCOTTY) u JPY
¥0.0521703
1 Scotty Beam(SCOTTY) u ARS
ARS$0.488842809
1 Scotty Beam(SCOTTY) u RUB
0.028597842
1 Scotty Beam(SCOTTY) u INR
0.031252494
1 Scotty Beam(SCOTTY) u IDR
Rp5.818031856
1 Scotty Beam(SCOTTY) u KRW
0.49497903
1 Scotty Beam(SCOTTY) u PHP
0.020275437
1 Scotty Beam(SCOTTY) u EGP
￡E.0.017223297
1 Scotty Beam(SCOTTY) u BRL
R$0.001927107
1 Scotty Beam(SCOTTY) u CAD
C$0.000486213
1 Scotty Beam(SCOTTY) u BDT
0.043130997
1 Scotty Beam(SCOTTY) u NGN
0.543490311
1 Scotty Beam(SCOTTY) u COP
$1.425299694
1 Scotty Beam(SCOTTY) u ZAR
R.0.00624624
1 Scotty Beam(SCOTTY) u UAH
0.014703507
1 Scotty Beam(SCOTTY) u VES
Bs0.0518154
1 Scotty Beam(SCOTTY) u CLP
$0.3435432
1 Scotty Beam(SCOTTY) u PKR
Rs0.100706424
1 Scotty Beam(SCOTTY) u KZT
0.191319492
1 Scotty Beam(SCOTTY) u THB
฿0.011466819
1 Scotty Beam(SCOTTY) u TWD
NT$0.010874136
1 Scotty Beam(SCOTTY) u AED
د.إ0.001302483
1 Scotty Beam(SCOTTY) u CHF
Fr0.00028392
1 Scotty Beam(SCOTTY) u HKD
HK$0.002764671
1 Scotty Beam(SCOTTY) u AMD
֏0.135766995
1 Scotty Beam(SCOTTY) u MAD
.د.م0.003187002
1 Scotty Beam(SCOTTY) u MXN
$0.006618885
1 Scotty Beam(SCOTTY) u SAR
ريال0.001330875
1 Scotty Beam(SCOTTY) u PLN
0.001291836
1 Scotty Beam(SCOTTY) u RON
лв0.001536717
1 Scotty Beam(SCOTTY) u SEK
kr0.003332511
1 Scotty Beam(SCOTTY) u BGN
лв0.000592683
1 Scotty Beam(SCOTTY) u HUF
Ft0.119856828
1 Scotty Beam(SCOTTY) u CZK
0.007406763
1 Scotty Beam(SCOTTY) u KWD
د.ك0.0001082445
1 Scotty Beam(SCOTTY) u ILS
0.001188915
1 Scotty Beam(SCOTTY) u AOA
Kz0.323516193
1 Scotty Beam(SCOTTY) u BHD
.د.ب0.0001337973
1 Scotty Beam(SCOTTY) u BMD
$0.0003549
1 Scotty Beam(SCOTTY) u DKK
kr0.002260713
1 Scotty Beam(SCOTTY) u HNL
L0.009301929
1 Scotty Beam(SCOTTY) u MUR
0.01625442
1 Scotty Beam(SCOTTY) u NAD
$0.00624624
1 Scotty Beam(SCOTTY) u NOK
kr0.003545451
1 Scotty Beam(SCOTTY) u NZD
$0.000599781
1 Scotty Beam(SCOTTY) u PAB
B/.0.0003549
1 Scotty Beam(SCOTTY) u PGK
K0.001501227
1 Scotty Beam(SCOTTY) u QAR
ر.ق0.001295385
1 Scotty Beam(SCOTTY) u RSD
дин.0.035536137

Scotty Beam Resurs

Za dublje razumijevanje Scotty Beam, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Scotty Beam web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Scotty Beam

Koliko Scotty Beam (SCOTTY) vrijedi danas?
Cijena SCOTTY uživo u USD je 0.0003549 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCOTTY u USD?
Trenutačna cijena SCOTTY u USD je $ 0.0003549. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Scotty Beam?
Tržišna kapitalizacija za SCOTTY je $ 163.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCOTTY?
Količina u optjecaju za SCOTTY je 460.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCOTTY?
SCOTTY je postigao ATH cijenu od 0.34423416426928055 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCOTTY?
SCOTTY je vidio ATL cijenu od 0.000265989418436096 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCOTTY?
24-satni obujam trgovanja za SCOTTY je $ 4.75K USD.
Hoće li SCOTTY još narasti ove godine?
SCOTTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCOTTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
