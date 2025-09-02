Više o SAFE

SAFE Informacije o cijeni

SAFE Bijela knjiga

SAFE Službena web stranica

SAFE Tokenomija

SAFE Prognoza cijena

SAFE Povijest

Vodič za kupnju SAFE

Konverter SAFE u fiducijarnu valutu

SAFE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Safe Token Logotip

Safe Token Cijena(SAFE)

1 SAFE u USD cijena uživo:

$0.4169
$0.4169$0.4169
-0.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Safe Token (SAFE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:02:14 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4067
$ 0.4067$ 0.4067
24-satna najniža cijena
$ 0.4343
$ 0.4343$ 0.4343
24-satna najviša cijena

$ 0.4067
$ 0.4067$ 0.4067

$ 0.4343
$ 0.4343$ 0.4343

$ 3.7927473956184823
$ 3.7927473956184823$ 3.7927473956184823

$ 0.3478254740805914
$ 0.3478254740805914$ 0.3478254740805914

+1.35%

-0.35%

+3.31%

+3.31%

Safe Token (SAFE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4175. Tijekom protekla 24 sata, SAFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4067 i najviše cijene $ 0.4343, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAFE je $ 3.7927473956184823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3478254740805914.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAFE se promijenio za +1.35% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +3.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Safe Token (SAFE)

No.165

$ 264.60M
$ 264.60M$ 264.60M

$ 319.77K
$ 319.77K$ 319.77K

$ 417.50M
$ 417.50M$ 417.50M

633.78M
633.78M 633.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

63.37%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Safe Token je $ 264.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 319.77K. Količina u optjecaju SAFE je 633.78M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 417.50M.

Safe Token (SAFE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Safe Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001464-0.35%
30 dana$ +0.0087+2.12%
60 dana$ +0.0103+2.52%
90 dana$ -0.1096-20.80%
Safe Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SAFE od $ -0.001464 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Safe Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0087 (+2.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Safe Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAFE od $ +0.0103 (+2.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Safe Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1096 (-20.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Safe Token (SAFE)?

Pogledajte Safe Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Safe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Safe Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SAFE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Safe Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Safe Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Safe Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Safe Token (SAFE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Safe Token (SAFE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Safe Token.

Provjerite Safe Token predviđanje cijene sada!

Safe Token (SAFE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Safe Token (SAFE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAFE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Safe Token (SAFE)

Tražiš kako kupiti Safe Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Safe Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SAFE u lokalnim valutama

1 Safe Token(SAFE) u VND
10,986.5125
1 Safe Token(SAFE) u AUD
A$0.6346
1 Safe Token(SAFE) u GBP
0.304775
1 Safe Token(SAFE) u EUR
0.354875
1 Safe Token(SAFE) u USD
$0.4175
1 Safe Token(SAFE) u MYR
RM1.76185
1 Safe Token(SAFE) u TRY
17.17595
1 Safe Token(SAFE) u JPY
¥61.3725
1 Safe Token(SAFE) u ARS
ARS$575.068675
1 Safe Token(SAFE) u RUB
33.637975
1 Safe Token(SAFE) u INR
36.74
1 Safe Token(SAFE) u IDR
Rp6,844.2612
1 Safe Token(SAFE) u KRW
582.28725
1 Safe Token(SAFE) u PHP
23.8476
1 Safe Token(SAFE) u EGP
￡E.20.261275
1 Safe Token(SAFE) u BRL
R$2.267025
1 Safe Token(SAFE) u CAD
C$0.571975
1 Safe Token(SAFE) u BDT
50.738775
1 Safe Token(SAFE) u NGN
639.355325
1 Safe Token(SAFE) u COP
$1,676.70505
1 Safe Token(SAFE) u ZAR
R.7.35635
1 Safe Token(SAFE) u UAH
17.271975
1 Safe Token(SAFE) u VES
Bs60.955
1 Safe Token(SAFE) u CLP
$404.975
1 Safe Token(SAFE) u PKR
Rs118.3028
1 Safe Token(SAFE) u KZT
224.702675
1 Safe Token(SAFE) u THB
฿13.481075
1 Safe Token(SAFE) u TWD
NT$12.788025
1 Safe Token(SAFE) u AED
د.إ1.532225
1 Safe Token(SAFE) u CHF
Fr0.334
1 Safe Token(SAFE) u HKD
HK$3.252325
1 Safe Token(SAFE) u AMD
֏159.59355
1 Safe Token(SAFE) u MAD
.د.م3.74915
1 Safe Token(SAFE) u MXN
$7.786375
1 Safe Token(SAFE) u SAR
ريال1.565625
1 Safe Token(SAFE) u PLN
1.515525
1 Safe Token(SAFE) u RON
лв1.8036
1 Safe Token(SAFE) u SEK
kr3.91615
1 Safe Token(SAFE) u BGN
лв0.697225
1 Safe Token(SAFE) u HUF
Ft140.80605
1 Safe Token(SAFE) u CZK
8.7007
1 Safe Token(SAFE) u KWD
د.ك0.1273375
1 Safe Token(SAFE) u ILS
1.398625
1 Safe Token(SAFE) u AOA
Kz380.580475
1 Safe Token(SAFE) u BHD
.د.ب0.1573975
1 Safe Token(SAFE) u BMD
$0.4175
1 Safe Token(SAFE) u DKK
kr2.6553
1 Safe Token(SAFE) u HNL
L10.9218
1 Safe Token(SAFE) u MUR
19.1215
1 Safe Token(SAFE) u NAD
$7.3313
1 Safe Token(SAFE) u NOK
kr4.170825
1 Safe Token(SAFE) u NZD
$0.705575
1 Safe Token(SAFE) u PAB
B/.0.4175
1 Safe Token(SAFE) u PGK
K1.766025
1 Safe Token(SAFE) u QAR
ر.ق1.5197
1 Safe Token(SAFE) u RSD
дин.41.754175

Safe Token Resurs

Za dublje razumijevanje Safe Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Safe Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Safe Token

Koliko Safe Token (SAFE) vrijedi danas?
Cijena SAFE uživo u USD je 0.4175 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAFE u USD?
Trenutačna cijena SAFE u USD je $ 0.4175. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Safe Token?
Tržišna kapitalizacija za SAFE je $ 264.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAFE?
Količina u optjecaju za SAFE je 633.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAFE?
SAFE je postigao ATH cijenu od 3.7927473956184823 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAFE?
SAFE je vidio ATL cijenu od 0.3478254740805914 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAFE?
24-satni obujam trgovanja za SAFE je $ 319.77K USD.
Hoće li SAFE još narasti ove godine?
SAFE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAFE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:02:14 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SAFE u USD kalkulator

Iznos

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0.4175 USD

Trgujte SAFE

SAFEUSDT
$0.4169
$0.4169$0.4169
-0.33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine