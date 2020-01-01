Safe Token (SAFE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Safe Token (SAFE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Safe Token (SAFE) Informacije

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Službena web stranica:
https://safe.global/
Bijela knjiga:
https://docs.gnosis-safe.io/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe

Safe Token (SAFE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Safe Token (SAFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 264.10M
$ 264.10M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 633.78M
$ 633.78M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 416.70M
$ 416.70M
Povijesni maksimum:
$ 3.57
$ 3.57
Povijesni minimum:
$ 0.3478254740805914
$ 0.3478254740805914
Trenutna cijena:
$ 0.4167
$ 0.4167

Safe Token (SAFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Safe Token (SAFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SAFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SAFE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SAFE tokena, istražite SAFE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SAFE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Safe Token (SAFE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SAFE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Safe Token (SAFE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SAFE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SAFE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SAFE? Naša SAFE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.