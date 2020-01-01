Safe Token (SAFE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Safe Token (SAFE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Safe Token (SAFE) Informacije Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Službena web stranica: https://safe.global/ Bijela knjiga: https://docs.gnosis-safe.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Kupi SAFE odmah!

Safe Token (SAFE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Safe Token (SAFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 264.10M $ 264.10M $ 264.10M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 633.78M $ 633.78M $ 633.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 416.70M $ 416.70M $ 416.70M Povijesni maksimum: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Povijesni minimum: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Trenutna cijena: $ 0.4167 $ 0.4167 $ 0.4167 Saznajte više o cijeni Safe Token (SAFE)

Safe Token (SAFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Safe Token (SAFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAFE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAFE tokena, istražite SAFE cijenu tokena uživo!

Safe Token (SAFE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SAFE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SAFE povijest cijena odmah!

SAFE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAFE? Naša SAFE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAFE predviđanje cijene tokena odmah!

