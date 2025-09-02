Više o ROG

ROGIN.AI Cijena(ROG)

Grafikon aktualnih cijena ROGIN.AI (ROG)
ROGIN.AI (ROG) Informacije o cijeni (USD)

ROGIN.AI (ROG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2129. Tijekom protekla 24 sata, ROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2119 i najviše cijene $ 0.2141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROG je $ 0.7230281392961057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1328107600152995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROG se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

No.1009

$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M

$ 15.20K
$ 15.20K$ 15.20K

$ 42.58M
$ 42.58M$ 42.58M

66.99M
66.99M 66.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROGIN.AI je $ 14.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.20K. Količina u optjecaju ROG je 66.99M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.58M.

ROGIN.AI (ROG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ROGIN.AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000191+0.09%
30 dana$ -0.002-0.94%
60 dana$ +0.0011+0.51%
90 dana$ -0.0372-14.88%
ROGIN.AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ROG od $ +0.000191 (+0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ROGIN.AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002 (-0.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ROGIN.AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ROG od $ +0.0011 (+0.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ROGIN.AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0372 (-14.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ROGIN.AI (ROG)?

Pogledajte ROGIN.AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

ROGIN.AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ROGIN.AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ROG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ROGIN.AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ROGIN.AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ROGIN.AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ROGIN.AI (ROG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ROGIN.AI (ROG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ROGIN.AI.

Provjerite ROGIN.AI predviđanje cijene sada!

ROGIN.AI (ROG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ROGIN.AI (ROG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ROGIN.AI (ROG)

Tražiš kako kupiti ROGIN.AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ROGIN.AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ROG u lokalnim valutama

ROGIN.AI Resurs

Za dublje razumijevanje ROGIN.AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ROGIN.AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ROGIN.AI

Koliko ROGIN.AI (ROG) vrijedi danas?
Cijena ROG uživo u USD je 0.2129 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROG u USD?
Trenutačna cijena ROG u USD je $ 0.2129. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ROGIN.AI?
Tržišna kapitalizacija za ROG je $ 14.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROG?
Količina u optjecaju za ROG je 66.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROG?
ROG je postigao ATH cijenu od 0.7230281392961057 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROG?
ROG je vidio ATL cijenu od 0.1328107600152995 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROG?
24-satni obujam trgovanja za ROG je $ 15.20K USD.
Hoće li ROG još narasti ove godine?
ROG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ROGIN.AI (ROG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

