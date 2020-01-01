ROGIN.AI (ROG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ROGIN.AI (ROG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ROGIN.AI (ROG) Informacije To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. Službena web stranica: https://rogin.ai Bijela knjiga: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Kupi ROG odmah!

ROGIN.AI (ROG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ROGIN.AI (ROG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.28M Ukupna količina: $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 66.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.64M Povijesni maksimum: $ 30 Povijesni minimum: $ 0.1328107600152995 Trenutna cijena: $ 0.2132

ROGIN.AI (ROG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ROGIN.AI (ROG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROG tokena, istražite ROG cijenu tokena uživo!

