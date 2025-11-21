Recall (RECALL) Tokenomika

Recall (RECALL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Recall (RECALL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 10:48:36 (UTC+8)
Recall (RECALL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Recall (RECALL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 20.79M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 201.07M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 103.40M
Povijesni maksimum:
$ 1.0635
Povijesni minimum:
$ 0.10249520323946326
Trenutna cijena:
$ 0.1034
Recall (RECALL) Informacije

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Službena web stranica:
https://recall.network/
Bijela knjiga:
https://docs.recall.network/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x1f16e03C1a5908818F47f6EE7bB16690b40D0671

Recall (RECALL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Recall (RECALL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RECALL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RECALL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RECALL tokena, istražite RECALL cijenu tokena uživo!

mc_how_why_title
Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

