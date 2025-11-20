Recall Cijena danas

Trenutačna cijena Recall (RECALL) danas je $ 0.1173, s promjenom od 0.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RECALL u USD je $ 0.1173 po RECALL.

Recall trenutačno je na #707 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23.59M, s količinom u optjecaju od 201.07M RECALL. Tijekom posljednja 24 sata, RECALL trgovao je između $ 0.1106 (niska) i $ 0.1229 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.8448301237691339, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.11078721901975325.

U kratkoročnim performansama, RECALL se kretao -0.43% u posljednjem satu i -29.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 100.30K.

Informacije o tržištu Recall (RECALL)

Poredak No.707 Tržišna kapitalizacija $ 23.59M$ 23.59M $ 23.59M Obujam (24 sata) $ 100.30K$ 100.30K $ 100.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.30M$ 117.30M $ 117.30M Količina u optjecaju 201.07M 201.07M 201.07M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 20.10% Javni blockchain BASE

