Što je Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network (RBNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Redbelly Network (RBNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RBNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Redbelly Network Resurs

Za dublje razumijevanje Redbelly Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Redbelly Network Koliko Redbelly Network (RBNT) vrijedi danas? Cijena RBNT uživo u USD je 0.01833 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena RBNT u USD? $ 0.01833 . Provjerite Trenutačna cijena RBNT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Redbelly Network? Tržišna kapitalizacija za RBNT je $ 38.18M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za RBNT? Količina u optjecaju za RBNT je 2.08B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RBNT? RBNT je postigao ATH cijenu od 0.48118740230883084 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RBNT? RBNT je vidio ATL cijenu od 0.013127978540170934 USD . Koliki je obujam trgovanja za RBNT? 24-satni obujam trgovanja za RBNT je $ 125.49K USD . Hoće li RBNT još narasti ove godine? RBNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RBNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

