Redbelly Network Cijena(RBNT)

1 RBNT u USD cijena uživo:

$0.01833
$0.01833
-2.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Redbelly Network (RBNT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:32:04 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01768
$ 0.01768$ 0.01768
24-satna najniža cijena
$ 0.01988
$ 0.01988$ 0.01988
24-satna najviša cijena

$ 0.01768
$ 0.01768$ 0.01768

$ 0.01988
$ 0.01988$ 0.01988

$ 0.48118740230883084
$ 0.48118740230883084$ 0.48118740230883084

$ 0.013127978540170934
$ 0.013127978540170934$ 0.013127978540170934

-3.43%

-2.50%

-4.78%

-4.78%

Redbelly Network (RBNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01833. Tijekom protekla 24 sata, RBNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01768 i najviše cijene $ 0.01988, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBNT je $ 0.48118740230883084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.013127978540170934.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBNT se promijenio za -3.43% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Redbelly Network (RBNT)

No.633

$ 38.18M
$ 38.18M$ 38.18M

$ 125.49K
$ 125.49K$ 125.49K

$ 183.30M
$ 183.30M$ 183.30M

2.08B
2.08B 2.08B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.82%

REDBELLY

Trenutačna tržišna kapitalizacija Redbelly Network je $ 38.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 125.49K. Količina u optjecaju RBNT je 2.08B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.30M.

Redbelly Network (RBNT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Redbelly Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00047-2.50%
30 dana$ -0.0002-1.08%
60 dana$ +0.00425+30.18%
90 dana$ -0.00576-23.92%
Redbelly Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RBNT od $ -0.00047 (-2.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Redbelly Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002 (-1.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Redbelly Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RBNT od $ +0.00425 (+30.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Redbelly Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00576 (-23.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Redbelly Network (RBNT)?

Pogledajte Redbelly Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Redbelly Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RBNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Redbelly Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Redbelly Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Redbelly Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Redbelly Network (RBNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Redbelly Network (RBNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Redbelly Network.

Provjerite Redbelly Network predviđanje cijene sada!

Redbelly Network (RBNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Redbelly Network (RBNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RBNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Redbelly Network (RBNT)

Tražiš kako kupiti Redbelly Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Redbelly Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RBNT u lokalnim valutama

1 Redbelly Network(RBNT) u VND
482.35395
1 Redbelly Network(RBNT) u AUD
A$0.0278616
1 Redbelly Network(RBNT) u GBP
0.0133809
1 Redbelly Network(RBNT) u EUR
0.0155805
1 Redbelly Network(RBNT) u USD
$0.01833
1 Redbelly Network(RBNT) u MYR
RM0.0773526
1 Redbelly Network(RBNT) u TRY
0.7540962
1 Redbelly Network(RBNT) u JPY
¥2.69451
1 Redbelly Network(RBNT) u ARS
ARS$25.2479253
1 Redbelly Network(RBNT) u RUB
1.4768481
1 Redbelly Network(RBNT) u INR
1.6128567
1 Redbelly Network(RBNT) u IDR
Rp300.4917552
1 Redbelly Network(RBNT) u KRW
25.564851
1 Redbelly Network(RBNT) u PHP
1.0470096
1 Redbelly Network(RBNT) u EGP
￡E.0.8895549
1 Redbelly Network(RBNT) u BRL
R$0.0995319
1 Redbelly Network(RBNT) u CAD
C$0.0251121
1 Redbelly Network(RBNT) u BDT
2.2276449
1 Redbelly Network(RBNT) u NGN
28.0703787
1 Redbelly Network(RBNT) u COP
$73.6143798
1 Redbelly Network(RBNT) u ZAR
R.0.322608
1 Redbelly Network(RBNT) u UAH
0.7583121
1 Redbelly Network(RBNT) u VES
Bs2.67618
1 Redbelly Network(RBNT) u CLP
$17.7801
1 Redbelly Network(RBNT) u PKR
Rs5.1939888
1 Redbelly Network(RBNT) u KZT
9.8653893
1 Redbelly Network(RBNT) u THB
฿0.5918757
1 Redbelly Network(RBNT) u TWD
NT$0.5612646
1 Redbelly Network(RBNT) u AED
د.إ0.0672711
1 Redbelly Network(RBNT) u CHF
Fr0.014664
1 Redbelly Network(RBNT) u HKD
HK$0.1427907
1 Redbelly Network(RBNT) u AMD
֏7.0068258
1 Redbelly Network(RBNT) u MAD
.د.م0.1646034
1 Redbelly Network(RBNT) u MXN
$0.3416712
1 Redbelly Network(RBNT) u SAR
ريال0.0687375
1 Redbelly Network(RBNT) u PLN
0.0665379
1 Redbelly Network(RBNT) u RON
лв0.0793689
1 Redbelly Network(RBNT) u SEK
kr0.1719354
1 Redbelly Network(RBNT) u BGN
лв0.0306111
1 Redbelly Network(RBNT) u HUF
Ft6.1841754
1 Redbelly Network(RBNT) u CZK
0.3821805
1 Redbelly Network(RBNT) u KWD
د.ك0.00559065
1 Redbelly Network(RBNT) u ILS
0.0614055
1 Redbelly Network(RBNT) u AOA
Kz16.7090781
1 Redbelly Network(RBNT) u BHD
.د.ب0.00689208
1 Redbelly Network(RBNT) u BMD
$0.01833
1 Redbelly Network(RBNT) u DKK
kr0.1167621
1 Redbelly Network(RBNT) u HNL
L0.4795128
1 Redbelly Network(RBNT) u MUR
0.839514
1 Redbelly Network(RBNT) u NAD
$0.3218748
1 Redbelly Network(RBNT) u NOK
kr0.1831167
1 Redbelly Network(RBNT) u NZD
$0.0309777
1 Redbelly Network(RBNT) u PAB
B/.0.01833
1 Redbelly Network(RBNT) u PGK
K0.0775359
1 Redbelly Network(RBNT) u QAR
ر.ق0.0667212
1 Redbelly Network(RBNT) u RSD
дин.1.8333666

Redbelly Network Resurs

Za dublje razumijevanje Redbelly Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Redbelly Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Redbelly Network

Koliko Redbelly Network (RBNT) vrijedi danas?
Cijena RBNT uživo u USD je 0.01833 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RBNT u USD?
Trenutačna cijena RBNT u USD je $ 0.01833. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Redbelly Network?
Tržišna kapitalizacija za RBNT je $ 38.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RBNT?
Količina u optjecaju za RBNT je 2.08B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RBNT?
RBNT je postigao ATH cijenu od 0.48118740230883084 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RBNT?
RBNT je vidio ATL cijenu od 0.013127978540170934 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RBNT?
24-satni obujam trgovanja za RBNT je $ 125.49K USD.
Hoće li RBNT još narasti ove godine?
RBNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RBNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Redbelly Network (RBNT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 RBNT = 0.01833 USD

