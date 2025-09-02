Redbelly Network (RBNT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01768
24-satna najniža cijena
$ 0.01988
24-satna najviša cijena
$ 0.01768
$ 0.01988
$ 0.48118740230883084
$ 0.013127978540170934
-3.43%
-2.50%
-4.78%
-4.78%
Redbelly Network (RBNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01833. Tijekom protekla 24 sata, RBNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01768 i najviše cijene $ 0.01988, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBNT je $ 0.48118740230883084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.013127978540170934.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBNT se promijenio za -3.43% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Redbelly Network (RBNT)
No.633
$ 38.18M
$ 125.49K
$ 183.30M
2.08B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.82%
REDBELLY
Trenutačna tržišna kapitalizacija Redbelly Network je $ 38.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 125.49K. Količina u optjecaju RBNT je 2.08B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.30M.
Redbelly Network (RBNT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Redbelly Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00047
-2.50%
30 dana
$ -0.0002
-1.08%
60 dana
$ +0.00425
+30.18%
90 dana
$ -0.00576
-23.92%
Redbelly Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RBNT od $ -0.00047 (-2.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Redbelly Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002 (-1.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Redbelly Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RBNT od $ +0.00425 (+30.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Redbelly Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00576 (-23.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Redbelly Network (RBNT)?
Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.
Redbelly Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Redbelly Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RBNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Redbelly Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Redbelly Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Redbelly Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Redbelly Network (RBNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Redbelly Network (RBNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Redbelly Network.
Razumijevanje tokenomike Redbelly Network (RBNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RBNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Redbelly Network (RBNT)
Tražiš kako kupiti Redbelly Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Redbelly Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
