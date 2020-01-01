Redbelly Network (RBNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Redbelly Network (RBNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Redbelly Network (RBNT) Informacije Redbelly Network is the world's first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Službena web stranica: https://www.redbelly.network/ Bijela knjiga: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3

Redbelly Network (RBNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Redbelly Network (RBNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.13M $ 35.13M $ 35.13M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 167.90M $ 167.90M $ 167.90M Povijesni maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Povijesni minimum: $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 Trenutna cijena: $ 0.01679 $ 0.01679 $ 0.01679 Saznajte više o cijeni Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network (RBNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Redbelly Network (RBNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RBNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RBNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RBNT tokena, istražite RBNT cijenu tokena uživo!

Redbelly Network (RBNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RBNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RBNT povijest cijena odmah!

RBNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RBNT? Naša RBNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RBNT predviđanje cijene tokena odmah!

