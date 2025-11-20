Quack AI Cijena danas

Trenutačna cijena Quack AI (Q) danas je $ 0.014699, s promjenom od 3.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije Q u USD je $ 0.014699 po Q.

Quack AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- Q. Tijekom posljednja 24 sata, Q trgovao je između $ 0.01365 (niska) i $ 0.015124 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, Q se kretao -1.73% u posljednjem satu i +1.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 82.38K.

Informacije o tržištu Quack AI (Q)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 82.38K$ 82.38K $ 82.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.99M$ 146.99M $ 146.99M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quack AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.38K. Količina u optjecaju Q je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.99M.