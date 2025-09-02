Više o PYTH

PYTH Informacije o cijeni

PYTH Bijela knjiga

PYTH Službena web stranica

PYTH Tokenomija

PYTH Prognoza cijena

PYTH Povijest

Vodič za kupnju PYTH

Konverter PYTH u fiducijarnu valutu

PYTH Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pyth Network Logotip

Pyth Network Cijena(PYTH)

1 PYTH u USD cijena uživo:

$0.1617
$0.1617$0.1617
-1.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pyth Network (PYTH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:58:23 (UTC+8)

Pyth Network (PYTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.158
$ 0.158$ 0.158
24-satna najniža cijena
$ 0.1844
$ 0.1844$ 0.1844
24-satna najviša cijena

$ 0.158
$ 0.158$ 0.158

$ 0.1844
$ 0.1844$ 0.1844

$ 1.150148439943238
$ 1.150148439943238$ 1.150148439943238

$ 0.08123667498284516
$ 0.08123667498284516$ 0.08123667498284516

+0.18%

-1.88%

+45.93%

+45.93%

Pyth Network (PYTH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1617. Tijekom protekla 24 sata, PYTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.158 i najviše cijene $ 0.1844, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYTH je $ 1.150148439943238, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.08123667498284516.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYTH se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i +45.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pyth Network (PYTH)

No.75

$ 929.77M
$ 929.77M$ 929.77M

$ 11.35M
$ 11.35M$ 11.35M

$ 1.62B
$ 1.62B$ 1.62B

5.75B
5.75B 5.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,984,589.429827
9,999,984,589.429827 9,999,984,589.429827

57.49%

0.02%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pyth Network je $ 929.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.35M. Količina u optjecaju PYTH je 5.75B, s ukupnom količinom od 9999984589.429827. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62B.

Pyth Network (PYTH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pyth Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003098-1.88%
30 dana$ +0.0537+49.72%
60 dana$ +0.0579+55.78%
90 dana$ +0.0403+33.19%
Pyth Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PYTH od $ -0.003098 (-1.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pyth Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0537 (+49.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pyth Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PYTH od $ +0.0579 (+55.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pyth Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0403 (+33.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pyth Network (PYTH)?

Pogledajte Pyth Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pyth Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PYTH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pyth Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pyth Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pyth Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pyth Network (PYTH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pyth Network (PYTH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pyth Network.

Provjerite Pyth Network predviđanje cijene sada!

Pyth Network (PYTH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pyth Network (PYTH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PYTH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pyth Network (PYTH)

Tražiš kako kupiti Pyth Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pyth Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PYTH u lokalnim valutama

1 Pyth Network(PYTH) u VND
4,255.1355
1 Pyth Network(PYTH) u AUD
A$0.245784
1 Pyth Network(PYTH) u GBP
0.118041
1 Pyth Network(PYTH) u EUR
0.137445
1 Pyth Network(PYTH) u USD
$0.1617
1 Pyth Network(PYTH) u MYR
RM0.682374
1 Pyth Network(PYTH) u TRY
6.652338
1 Pyth Network(PYTH) u JPY
¥23.7699
1 Pyth Network(PYTH) u ARS
ARS$222.727197
1 Pyth Network(PYTH) u RUB
13.028169
1 Pyth Network(PYTH) u INR
14.2296
1 Pyth Network(PYTH) u IDR
Rp2,650.819248
1 Pyth Network(PYTH) u KRW
225.52299
1 Pyth Network(PYTH) u PHP
9.236304
1 Pyth Network(PYTH) u EGP
￡E.7.847301
1 Pyth Network(PYTH) u BRL
R$0.878031
1 Pyth Network(PYTH) u CAD
C$0.221529
1 Pyth Network(PYTH) u BDT
19.651401
1 Pyth Network(PYTH) u NGN
247.625763
1 Pyth Network(PYTH) u COP
$649.396902
1 Pyth Network(PYTH) u ZAR
R.2.849154
1 Pyth Network(PYTH) u UAH
6.689529
1 Pyth Network(PYTH) u VES
Bs23.6082
1 Pyth Network(PYTH) u CLP
$156.849
1 Pyth Network(PYTH) u PKR
Rs45.819312
1 Pyth Network(PYTH) u KZT
87.028557
1 Pyth Network(PYTH) u THB
฿5.221293
1 Pyth Network(PYTH) u TWD
NT$4.952871
1 Pyth Network(PYTH) u AED
د.إ0.593439
1 Pyth Network(PYTH) u CHF
Fr0.12936
1 Pyth Network(PYTH) u HKD
HK$1.259643
1 Pyth Network(PYTH) u AMD
֏61.811442
1 Pyth Network(PYTH) u MAD
.د.م1.452066
1 Pyth Network(PYTH) u MXN
$3.015705
1 Pyth Network(PYTH) u SAR
ريال0.606375
1 Pyth Network(PYTH) u PLN
0.586971
1 Pyth Network(PYTH) u RON
лв0.698544
1 Pyth Network(PYTH) u SEK
kr1.516746
1 Pyth Network(PYTH) u BGN
лв0.270039
1 Pyth Network(PYTH) u HUF
Ft54.534942
1 Pyth Network(PYTH) u CZK
3.369828
1 Pyth Network(PYTH) u KWD
د.ك0.0493185
1 Pyth Network(PYTH) u ILS
0.541695
1 Pyth Network(PYTH) u AOA
Kz147.400869
1 Pyth Network(PYTH) u BHD
.د.ب0.0609609
1 Pyth Network(PYTH) u BMD
$0.1617
1 Pyth Network(PYTH) u DKK
kr1.028412
1 Pyth Network(PYTH) u HNL
L4.230072
1 Pyth Network(PYTH) u MUR
7.40586
1 Pyth Network(PYTH) u NAD
$2.839452
1 Pyth Network(PYTH) u NOK
kr1.615383
1 Pyth Network(PYTH) u NZD
$0.273273
1 Pyth Network(PYTH) u PAB
B/.0.1617
1 Pyth Network(PYTH) u PGK
K0.683991
1 Pyth Network(PYTH) u QAR
ر.ق0.588588
1 Pyth Network(PYTH) u RSD
дин.16.171617

Pyth Network Resurs

Za dublje razumijevanje Pyth Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pyth Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pyth Network

Koliko Pyth Network (PYTH) vrijedi danas?
Cijena PYTH uživo u USD je 0.1617 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PYTH u USD?
Trenutačna cijena PYTH u USD je $ 0.1617. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pyth Network?
Tržišna kapitalizacija za PYTH je $ 929.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PYTH?
Količina u optjecaju za PYTH je 5.75B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PYTH?
PYTH je postigao ATH cijenu od 1.150148439943238 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PYTH?
PYTH je vidio ATL cijenu od 0.08123667498284516 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PYTH?
24-satni obujam trgovanja za PYTH je $ 11.35M USD.
Hoće li PYTH još narasti ove godine?
PYTH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PYTH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:58:23 (UTC+8)

Pyth Network (PYTH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PYTH u USD kalkulator

Iznos

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0.1617 USD

Trgujte PYTH

PYTHUSDT
$0.1617
$0.1617$0.1617
-1.94%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine