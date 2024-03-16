PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

PoredakNo.83

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0002%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.76%

Količina u optjecaju5,749,983,538.739174

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina9,999,983,538.739174

Stopa optjecaja0.5749%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.150148439943238,2024-03-16

Najniža cijena0.08123667498284516,2025-06-22

Javni blockchainSOL

UvodThe Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

