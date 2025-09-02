Vulcan Forged PYR (PYR) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9501
$ 0.9501$ 0.9501
24-satna najniža cijena
$ 1.0289
$ 1.0289$ 1.0289
24-satna najviša cijena
$ 0.9501
$ 0.9501$ 0.9501
$ 1.0289
$ 1.0289$ 1.0289
$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937
$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203
-0.38%
-2.48%
-2.57%
-2.57%
Vulcan Forged PYR (PYR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9554. Tijekom protekla 24 sata, PYRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9501 i najviše cijene $ 1.0289, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYR je $ 49.73695922655937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7835812421276203.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYR se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -2.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Vulcan Forged PYR (PYR)
No.606
$ 42.04M
$ 42.04M$ 42.04M
$ 791.09K
$ 791.09K$ 791.09K
$ 47.77M
$ 47.77M$ 47.77M
44.00M
44.00M 44.00M
50,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
87.99%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vulcan Forged PYR je $ 42.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 791.09K. Količina u optjecaju PYR je 44.00M, s ukupnom količinom od 50000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.77M.
Vulcan Forged PYR (PYR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Vulcan Forged PYR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.024394
-2.48%
30 dana
$ +0.0387
+4.22%
60 dana
$ +0.0257
+2.76%
90 dana
$ -0.0812
-7.84%
Vulcan Forged PYR promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PYR od $ -0.024394 (-2.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Vulcan Forged PYR 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0387 (+4.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Vulcan Forged PYR 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PYR od $ +0.0257 (+2.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Vulcan Forged PYR 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0812 (-7.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vulcan Forged PYR (PYR)?
Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding.
For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.
Vulcan Forged PYR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vulcan Forged PYR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PYR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Vulcan Forged PYR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vulcan Forged PYR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Vulcan Forged PYR Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Vulcan Forged PYR (PYR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vulcan Forged PYR (PYR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vulcan Forged PYR.
Razumijevanje tokenomike Vulcan Forged PYR (PYR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PYR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Vulcan Forged PYR (PYR)
Tražiš kako kupiti Vulcan Forged PYR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vulcan Forged PYR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
