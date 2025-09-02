Više o PYR

PYR Informacije o cijeni

PYR Bijela knjiga

PYR Službena web stranica

PYR Tokenomija

PYR Prognoza cijena

PYR Povijest

Vodič za kupnju PYR

Konverter PYR u fiducijarnu valutu

PYR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Vulcan Forged PYR Logotip

Vulcan Forged PYR Cijena(PYR)

1 PYR u USD cijena uživo:

$0.9553
$0.9553$0.9553
-2.49%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vulcan Forged PYR (PYR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:30:50 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9501
$ 0.9501$ 0.9501
24-satna najniža cijena
$ 1.0289
$ 1.0289$ 1.0289
24-satna najviša cijena

$ 0.9501
$ 0.9501$ 0.9501

$ 1.0289
$ 1.0289$ 1.0289

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937

$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203

-0.38%

-2.48%

-2.57%

-2.57%

Vulcan Forged PYR (PYR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9554. Tijekom protekla 24 sata, PYRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9501 i najviše cijene $ 1.0289, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYR je $ 49.73695922655937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7835812421276203.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYR se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -2.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vulcan Forged PYR (PYR)

No.606

$ 42.04M
$ 42.04M$ 42.04M

$ 791.09K
$ 791.09K$ 791.09K

$ 47.77M
$ 47.77M$ 47.77M

44.00M
44.00M 44.00M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

87.99%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vulcan Forged PYR je $ 42.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 791.09K. Količina u optjecaju PYR je 44.00M, s ukupnom količinom od 50000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.77M.

Vulcan Forged PYR (PYR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vulcan Forged PYR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.024394-2.48%
30 dana$ +0.0387+4.22%
60 dana$ +0.0257+2.76%
90 dana$ -0.0812-7.84%
Vulcan Forged PYR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PYR od $ -0.024394 (-2.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Vulcan Forged PYR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0387 (+4.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Vulcan Forged PYR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PYR od $ +0.0257 (+2.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Vulcan Forged PYR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0812 (-7.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vulcan Forged PYR (PYR)?

Pogledajte Vulcan Forged PYR stranicu Povijest cijena sada.

Što je Vulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vulcan Forged PYR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PYR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Vulcan Forged PYR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vulcan Forged PYR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Vulcan Forged PYR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vulcan Forged PYR (PYR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vulcan Forged PYR (PYR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vulcan Forged PYR.

Provjerite Vulcan Forged PYR predviđanje cijene sada!

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vulcan Forged PYR (PYR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PYR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vulcan Forged PYR (PYR)

Tražiš kako kupiti Vulcan Forged PYR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vulcan Forged PYR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PYR u lokalnim valutama

1 Vulcan Forged PYR(PYR) u VND
25,141.351
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u AUD
A$1.452208
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u GBP
0.697442
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u EUR
0.81209
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u USD
$0.9554
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u MYR
RM4.031788
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u TRY
39.305156
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u JPY
¥140.4438
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u ARS
ARS$1,315.977514
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u RUB
76.976578
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u INR
84.065646
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u IDR
Rp15,662.292576
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u KRW
1,332.49638
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u PHP
54.572448
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u EGP
￡E.46.365562
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u BRL
R$5.187822
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u CAD
C$1.308898
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u BDT
116.109762
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u NGN
1,463.090006
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u COP
$3,836.943724
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u ZAR
R.16.81504
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u UAH
39.524898
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u VES
Bs139.4884
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u CLP
$926.738
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u PKR
Rs270.722144
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u KZT
514.205834
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u THB
฿30.849866
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u TWD
NT$29.254348
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u AED
د.إ3.506318
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u CHF
Fr0.76432
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u HKD
HK$7.442566
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u AMD
֏365.211204
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u MAD
.د.م8.579492
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u MXN
$17.808656
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u SAR
ريال3.58275
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u PLN
3.468102
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u RON
лв4.136882
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u SEK
kr8.961652
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u BGN
лв1.595518
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u HUF
Ft322.332852
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u CZK
19.92009
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u KWD
د.ك0.291397
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u ILS
3.20059
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u AOA
Kz870.913978
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u BHD
.د.ب0.3592304
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u BMD
$0.9554
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u DKK
kr6.085898
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u HNL
L24.993264
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u MUR
43.75732
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u NAD
$16.776824
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u NOK
kr9.544446
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u NZD
$1.614626
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u PAB
B/.0.9554
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u PGK
K4.041342
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u QAR
ر.ق3.477656
1 Vulcan Forged PYR(PYR) u RSD
дин.95.559108

Vulcan Forged PYR Resurs

Za dublje razumijevanje Vulcan Forged PYR, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Vulcan Forged PYR web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vulcan Forged PYR

Koliko Vulcan Forged PYR (PYR) vrijedi danas?
Cijena PYR uživo u USD je 0.9554 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PYR u USD?
Trenutačna cijena PYR u USD je $ 0.9554. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vulcan Forged PYR?
Tržišna kapitalizacija za PYR je $ 42.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PYR?
Količina u optjecaju za PYR je 44.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PYR?
PYR je postigao ATH cijenu od 49.73695922655937 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PYR?
PYR je vidio ATL cijenu od 0.7835812421276203 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PYR?
24-satni obujam trgovanja za PYR je $ 791.09K USD.
Hoće li PYR još narasti ove godine?
PYR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PYR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:30:50 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PYR u USD kalkulator

Iznos

PYR
PYR
USD
USD

1 PYR = 0.9554 USD

Trgujte PYR

PYRUSDT
$0.9553
$0.9553$0.9553
-2.48%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine