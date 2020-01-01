Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vulcan Forged PYR (PYR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vulcan Forged PYR (PYR) Informacije Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Službena web stranica: https://vulcanforged.com/ Bijela knjiga: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Kupi PYR odmah!

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vulcan Forged PYR (PYR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 44.60M $ 44.60M $ 44.60M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 44.22M $ 44.22M $ 44.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.43M $ 50.43M $ 50.43M Povijesni maksimum: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Povijesni minimum: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Trenutna cijena: $ 1.0086 $ 1.0086 $ 1.0086 Saznajte više o cijeni Vulcan Forged PYR (PYR)

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vulcan Forged PYR (PYR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PYR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PYR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PYR tokena, istražite PYR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PYR Jeste li zainteresirani za dodavanje Vulcan Forged PYR (PYR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PYR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PYR na MEXC-u odmah!

Vulcan Forged PYR (PYR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PYR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PYR povijest cijena odmah!

PYR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PYR? Naša PYR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PYR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!