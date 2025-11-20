PUBLIC Cijena danas

Trenutačna cijena PUBLIC (PUBLIC) danas je $ 0.02747, s promjenom od 0.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUBLIC u USD je $ 0.02747 po PUBLIC.

PUBLIC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PUBLIC. Tijekom posljednja 24 sata, PUBLIC trgovao je između $ 0.0271 (niska) i $ 0.0285 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PUBLIC se kretao -0.40% u posljednjem satu i -18.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 82.39K.

Informacije o tržištu PUBLIC (PUBLIC)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 82.39K$ 82.39K $ 82.39K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.47M$ 27.47M $ 27.47M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain NEAR

