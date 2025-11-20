Zypher Network Cijena danas

Trenutačna cijena Zypher Network (POP) danas je $ 0.001144, s promjenom od 1.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POP u USD je $ 0.001144 po POP.

Zypher Network trenutačno je na #1811 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.79M, s količinom u optjecaju od 1.57B POP. Tijekom posljednja 24 sata, POP trgovao je između $ 0.0010448 (niska) i $ 0.0015814 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0122852444917876, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000874220680571998.

U kratkoročnim performansama, POP se kretao -0.52% u posljednjem satu i +11.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 105.24K.

Informacije o tržištu Zypher Network (POP)

Poredak No.1811 Tržišna kapitalizacija $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Obujam (24 sata) $ 105.24K$ 105.24K $ 105.24K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.44M$ 11.44M $ 11.44M Količina u optjecaju 1.57B 1.57B 1.57B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 15.68% Javni blockchain BSC

