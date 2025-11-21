Zypher Network (POP) Tokenomika

Zypher Network (POP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Zypher Network (POP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:03:03 (UTC+8)
Zypher Network (POP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zypher Network (POP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.59M
Ukupna količina:
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.57B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.11M
Povijesni maksimum:
$ 0.012688
Povijesni minimum:
$ 0.000874220680571998
Trenutna cijena:
$ 0.0010112
Zypher Network (POP) Informacije

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Službena web stranica:
https://zypher.network/
Bijela knjiga:
https://zypher.network/whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Zypher Network (POP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Zypher Network (POP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj POP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja POP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku POP tokena, istražite POP cijenu tokena uživo!

