Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Star Atlas DAO (POLIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Star Atlas DAO (POLIS) Informacije

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Službena web stranica:
https://staratlas.com
Bijela knjiga:
https://staratlas.com/white-paper.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Star Atlas DAO (POLIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 21.19M
$ 21.19M
Ukupna količina:
$ 360.00M
$ 360.00M
Količina u optjecaju:
$ 306.27M
$ 306.27M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 24.90M
$ 24.90M
Povijesni maksimum:
$ 14.98
$ 14.98
Povijesni minimum:
$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489
Trenutna cijena:
$ 0.06918
$ 0.06918

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Star Atlas DAO (POLIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj POLIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja POLIS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku POLIS tokena, istražite POLIS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti POLIS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Star Atlas DAO (POLIS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje POLIS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Star Atlas DAO (POLIS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena POLIS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

POLIS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide POLIS? Naša POLIS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.