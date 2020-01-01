Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Star Atlas DAO (POLIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Star Atlas DAO (POLIS) Informacije Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Službena web stranica: https://staratlas.com Bijela knjiga: https://staratlas.com/white-paper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Kupi POLIS odmah!

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Star Atlas DAO (POLIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.19M $ 21.19M $ 21.19M Ukupna količina: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Količina u optjecaju: $ 306.27M $ 306.27M $ 306.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.90M $ 24.90M $ 24.90M Povijesni maksimum: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Povijesni minimum: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Trenutna cijena: $ 0.06918 $ 0.06918 $ 0.06918 Saznajte više o cijeni Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Star Atlas DAO (POLIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POLIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POLIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POLIS tokena, istražite POLIS cijenu tokena uživo!

