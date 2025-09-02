Star Atlas DAO (POLIS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07012. Tijekom protekla 24 sata, POLIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.06805 i najviše cijene $ 0.07669, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLIS je $ 19.23019625, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04294035647935489.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLIS se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -6.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Star Atlas DAO (POLIS)
No.862
$ 21.27M
$ 20.24K
$ 25.24M
303.27M
360,000,000
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Star Atlas DAO je $ 21.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.24K. Količina u optjecaju POLIS je 303.27M, s ukupnom količinom od 360000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.24M.
Star Atlas DAO (POLIS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Star Atlas DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000119
+0.17%
30 dana
$ -0.01547
-18.08%
60 dana
$ +0.02181
+45.14%
90 dana
$ +0.01473
+26.59%
Star Atlas DAO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u POLIS od $ +0.000119 (+0.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Star Atlas DAO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01547 (-18.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Star Atlas DAO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POLIS od $ +0.02181 (+45.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Star Atlas DAO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01473 (+26.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Star Atlas DAO (POLIS)?
Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies
Star Atlas DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Star Atlas DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti POLIS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Star Atlas DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Star Atlas DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Star Atlas DAO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Star Atlas DAO (POLIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Star Atlas DAO (POLIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Star Atlas DAO.
Razumijevanje tokenomike Star Atlas DAO (POLIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POLIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Star Atlas DAO (POLIS)
Tražiš kako kupiti Star Atlas DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Star Atlas DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
