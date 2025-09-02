Više o POLIS

Star Atlas DAO Logotip

Star Atlas DAO Cijena(POLIS)

1 POLIS u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Star Atlas DAO (POLIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:27:53 (UTC+8)

Star Atlas DAO (POLIS) Informacije o cijeni (USD)

Star Atlas DAO (POLIS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07012. Tijekom protekla 24 sata, POLIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.06805 i najviše cijene $ 0.07669, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLIS je $ 19.23019625, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04294035647935489.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLIS se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -6.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Star Atlas DAO (POLIS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Star Atlas DAO je $ 21.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.24K. Količina u optjecaju POLIS je 303.27M, s ukupnom količinom od 360000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.24M.

Star Atlas DAO (POLIS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Star Atlas DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000119+0.17%
30 dana$ -0.01547-18.08%
60 dana$ +0.02181+45.14%
90 dana$ +0.01473+26.59%
Star Atlas DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u POLIS od $ +0.000119 (+0.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Star Atlas DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01547 (-18.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Star Atlas DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POLIS od $ +0.02181 (+45.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Star Atlas DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01473 (+26.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Star Atlas DAO (POLIS)?

Pogledajte Star Atlas DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Star Atlas DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti POLIS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Star Atlas DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Star Atlas DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Star Atlas DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Star Atlas DAO (POLIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Star Atlas DAO (POLIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Star Atlas DAO.

Provjerite Star Atlas DAO predviđanje cijene sada!

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Star Atlas DAO (POLIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POLIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Star Atlas DAO (POLIS)

Tražiš kako kupiti Star Atlas DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Star Atlas DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Star Atlas DAO Resurs

Za dublje razumijevanje Star Atlas DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Star Atlas DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Star Atlas DAO

Koliko Star Atlas DAO (POLIS) vrijedi danas?
Cijena POLIS uživo u USD je 0.07012 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POLIS u USD?
Trenutačna cijena POLIS u USD je $ 0.07012. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Star Atlas DAO?
Tržišna kapitalizacija za POLIS je $ 21.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POLIS?
Količina u optjecaju za POLIS je 303.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POLIS?
POLIS je postigao ATH cijenu od 19.23019625 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POLIS?
POLIS je vidio ATL cijenu od 0.04294035647935489 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POLIS?
24-satni obujam trgovanja za POLIS je $ 20.24K USD.
Hoće li POLIS još narasti ove godine?
POLIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POLIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:27:53 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

