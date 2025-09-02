Više o PNUT

Peanut the Squirrel Logotip

Peanut the Squirrel Cijena(PNUT)

1 PNUT u USD cijena uživo:

$0.1896
$0.1896$0.1896
-5.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Peanut the Squirrel (PNUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:27:46 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1878
$ 0.1878$ 0.1878
24-satna najniža cijena
$ 0.2129
$ 0.2129$ 0.2129
24-satna najviša cijena

$ 0.1878
$ 0.1878$ 0.1878

$ 0.2129
$ 0.2129$ 0.2129

$ 2.4688299377242013
$ 2.4688299377242013$ 2.4688299377242013

$ 0.03396493346027776
$ 0.03396493346027776$ 0.03396493346027776

-0.99%

-5.29%

-5.90%

-5.90%

Peanut the Squirrel (PNUT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1901. Tijekom protekla 24 sata, PNUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1878 i najviše cijene $ 0.2129, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNUT je $ 2.4688299377242013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03396493346027776.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNUT se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, -5.29% u posljednjih 24 sata i -5.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peanut the Squirrel (PNUT)

No.198

$ 190.07M
$ 190.07M$ 190.07M

$ 9.63M
$ 9.63M$ 9.63M

$ 190.07M
$ 190.07M$ 190.07M

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,940.402514
999,851,940.402514 999,851,940.402514

0.01%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peanut the Squirrel je $ 190.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.63M. Količina u optjecaju PNUT je 999.85M, s ukupnom količinom od 999851940.402514. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.07M.

Peanut the Squirrel (PNUT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Peanut the Squirrel za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01059-5.29%
30 dana$ -0.0286-13.08%
60 dana$ -0.0509-21.13%
90 dana$ -0.0848-30.85%
Peanut the Squirrel promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PNUT od $ -0.01059 (-5.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Peanut the Squirrel 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0286 (-13.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Peanut the Squirrel 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PNUT od $ -0.0509 (-21.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Peanut the Squirrel 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0848 (-30.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Peanut the Squirrel (PNUT)?

Pogledajte Peanut the Squirrel stranicu Povijest cijena sada.

Što je Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Peanut the Squirrel ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PNUT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Peanut the Squirrel na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Peanut the Squirrel učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Peanut the Squirrel Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Peanut the Squirrel (PNUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Peanut the Squirrel (PNUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Peanut the Squirrel.

Provjerite Peanut the Squirrel predviđanje cijene sada!

Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Peanut the Squirrel (PNUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PNUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Peanut the Squirrel (PNUT)

Tražiš kako kupiti Peanut the Squirrel? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Peanut the Squirrel na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PNUT u lokalnim valutama

1 Peanut the Squirrel(PNUT) u VND
5,002.4815
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u AUD
A$0.288952
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u GBP
0.138773
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u EUR
0.161585
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u USD
$0.1901
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u MYR
RM0.802222
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u TRY
7.820714
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u JPY
¥27.9447
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u ARS
ARS$261.845641
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u RUB
15.316357
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u INR
16.726899
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u IDR
Rp3,116.392944
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u KRW
265.13247
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u PHP
10.858512
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u EGP
￡E.9.225553
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u BRL
R$1.032243
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u CAD
C$0.260437
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u BDT
23.102853
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u NGN
291.117239
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u COP
$763.453006
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u ZAR
R.3.34576
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u UAH
7.864437
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u VES
Bs27.7546
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u CLP
$184.397
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u PKR
Rs53.866736
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u KZT
102.313721
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u THB
฿6.138329
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u TWD
NT$5.820862
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u AED
د.إ0.697667
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u CHF
Fr0.15208
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u HKD
HK$1.480879
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u AMD
֏72.667626
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u MAD
.د.م1.707098
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u MXN
$3.543464
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u SAR
ريال0.712875
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u PLN
0.690063
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u RON
лв0.823133
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u SEK
kr1.783138
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u BGN
лв0.317467
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u HUF
Ft64.135938
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u CZK
3.963585
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u KWD
د.ك0.0579805
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u ILS
0.636835
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u AOA
Kz173.289457
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u BHD
.د.ب0.0714776
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u BMD
$0.1901
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u DKK
kr1.210937
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u HNL
L4.973016
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u MUR
8.70658
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u NAD
$3.338156
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u NOK
kr1.899099
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u NZD
$0.321269
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u PAB
B/.0.1901
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u PGK
K0.804123
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u QAR
ر.ق0.691964
1 Peanut the Squirrel(PNUT) u RSD
дин.19.013802

Peanut the Squirrel Resurs

Za dublje razumijevanje Peanut the Squirrel, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Peanut the Squirrel web-stranica
Blokiraj pretraživač

Koliko Peanut the Squirrel (PNUT) vrijedi danas?
Cijena PNUT uživo u USD je 0.1901 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PNUT u USD?
Trenutačna cijena PNUT u USD je $ 0.1901. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Peanut the Squirrel?
Tržišna kapitalizacija za PNUT je $ 190.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PNUT?
Količina u optjecaju za PNUT je 999.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PNUT?
PNUT je postigao ATH cijenu od 2.4688299377242013 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PNUT?
PNUT je vidio ATL cijenu od 0.03396493346027776 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PNUT?
24-satni obujam trgovanja za PNUT je $ 9.63M USD.
Hoće li PNUT još narasti ove godine?
PNUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PNUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:27:46 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

