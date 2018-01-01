Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Peanut the Squirrel (PNUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Peanut the Squirrel (PNUT) Informacije PNUT is a meme coin. Službena web stranica: https://www.pnutsol.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2qEHjDLDLbuBgRYvsxhc5D6uDWAivNFZGan56P1tpump Kupi PNUT odmah!

Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Peanut the Squirrel (PNUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 204.27M $ 204.27M $ 204.27M Ukupna količina: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Količina u optjecaju: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 204.27M $ 204.27M $ 204.27M Povijesni maksimum: $ 2.50001 $ 2.50001 $ 2.50001 Povijesni minimum: $ 0.03396493346027776 $ 0.03396493346027776 $ 0.03396493346027776 Trenutna cijena: $ 0.2043 $ 0.2043 $ 0.2043 Saznajte više o cijeni Peanut the Squirrel (PNUT)

Detaljna struktura tokena Peanut the Squirrel(PNUT) Detaljnije istražite kako se PNUT tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Peanut the Squirrel (PNUT) is a meme coin operating on the Solana blockchain. Its token economics are characterized by the following aspects: Issuance Mechanism Blockchain : Solana

: Solana Total Supply : 1,000,000,000 PNUT

: 1,000,000,000 PNUT Initial Distribution : PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution closely tied to the viral story of Peanut the Squirrel. The token was rapidly listed on major exchanges following a surge in social media attention, particularly after high-profile mentions by figures like Elon Musk.

: PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution closely tied to the viral story of Peanut the Squirrel. The token was rapidly listed on major exchanges following a surge in social media attention, particularly after high-profile mentions by figures like Elon Musk. Bonding Curve Launch: PNUT and similar tokens on Solana are often launched via platforms like Pump.fun, which use a bonding curve mechanism. This means the token price increases as more tokens are bought, and once a certain market cap (e.g., $69,000) is reached, the token is migrated to a decentralized exchange (DEX) such as Raydium for open trading. Allocation Mechanism No Formal Allocation Breakdown : There is no evidence of a traditional allocation schedule (e.g., team, investors, treasury, ecosystem) or a published vesting plan. The token appears to have been distributed in a fair-launch style, with early buyers on the bonding curve and subsequent DEX traders forming the initial holder base.

: There is no evidence of a traditional allocation schedule (e.g., team, investors, treasury, ecosystem) or a published vesting plan. The token appears to have been distributed in a fair-launch style, with early buyers on the bonding curve and subsequent DEX traders forming the initial holder base. Liquidity: Liquidity for PNUT is provided on Solana DEXs, and there is no indication of locked or reserved allocations for the team or advisors. Usage and Incentive Mechanism Utility : PNUT is a pure meme coin. Its primary use is for speculative trading and as a symbol of the viral Peanut the Squirrel story. There are no documented utility functions such as staking, governance, or protocol fees.

: PNUT is a pure meme coin. Its primary use is for speculative trading and as a symbol of the viral Peanut the Squirrel story. There are no documented utility functions such as staking, governance, or protocol fees. Incentives: There are no on-chain incentives, rewards, or yield mechanisms for holding or using PNUT. The main incentive is speculative trading, driven by social media trends and community sentiment. Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are liquid and tradable upon purchase, with no restrictions on transfer or sale. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and freely tradable from the moment of purchase. There is no vesting schedule or delayed release. Summary Table Aspect Details Blockchain Solana Total Supply 1,000,000,000 PNUT Issuance Bonding curve launch (e.g., Pump.fun), then DEX listing Allocation No formal breakdown; fair launch via bonding curve and DEX trading Utility Meme coin, speculative trading, no protocol utility Incentives None (no staking, rewards, or yield) Locking None (all tokens liquid and tradable) Unlocking Immediate (no vesting or unlock schedule) Additional Context Market Dynamics : PNUT’s price and trading volume have been highly volatile, driven by social media trends and celebrity endorsements. The token reached a market cap of over $120M within days of launch, with trading volumes exceeding $300M at peak.

: PNUT’s price and trading volume have been highly volatile, driven by social media trends and celebrity endorsements. The token reached a market cap of over $120M within days of launch, with trading volumes exceeding $300M at peak. Community and Symbolism: The token’s popularity is rooted in the viral story of Peanut the Squirrel, which became a symbol for political and social commentary, further fueling speculative interest. Limitations No Whitepaper or Formal Documentation: As a meme coin, PNUT lacks the detailed technical or economic documentation typical of more established crypto projects. All information is derived from exchange listings, news coverage, and the token’s website. In summary: Peanut the Squirrel (PNUT) is a Solana-based meme coin with no formal tokenomics structure beyond its initial fair launch and open trading. There are no vesting, locking, or incentive mechanisms, and its value is driven entirely by community sentiment and speculative trading.

Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Peanut the Squirrel (PNUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PNUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PNUT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PNUT tokena, istražite PNUT cijenu tokena uživo!

