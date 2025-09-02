Više o PNG

Pangolin Logotip

Pangolin Cijena(PNG)

1 PNG u USD cijena uživo:

$0.13185
-2.38%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pangolin (PNG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:07:34 (UTC+8)

Pangolin (PNG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.12716
24-satna najniža cijena
$ 0.1411
24-satna najviša cijena

$ 0.12716
$ 0.1411
$ 4.98749156
$ 0.010871739675202628
-0.17%

-2.38%

-3.16%

-3.16%

Pangolin (PNG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.13186. Tijekom protekla 24 sata, PNGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.12716 i najviše cijene $ 0.1411, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNG je $ 4.98749156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010871739675202628.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNG se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -2.38% u posljednjih 24 sata i -3.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pangolin (PNG)

No.742

$ 29.06M
$ 70.81K
$ 30.33M
220.37M
230,000,000
230,000,000
95.81%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pangolin je $ 29.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.81K. Količina u optjecaju PNG je 220.37M, s ukupnom količinom od 230000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.33M.

Pangolin (PNG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pangolin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0032145-2.38%
30 dana$ +0.0051+4.02%
60 dana$ +0.01334+11.25%
90 dana$ -0.0293-18.19%
Pangolin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PNG od $ -0.0032145 (-2.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pangolin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0051 (+4.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pangolin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PNG od $ +0.01334 (+11.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pangolin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0293 (-18.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pangolin (PNG)?

Pogledajte Pangolin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pangolin (PNG)

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pangolin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PNG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pangolin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pangolin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pangolin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pangolin (PNG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pangolin (PNG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pangolin.

Provjerite Pangolin predviđanje cijene sada!

Pangolin (PNG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pangolin (PNG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PNG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pangolin (PNG)

Tražiš kako kupiti Pangolin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pangolin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PNG u lokalnim valutama

1 Pangolin(PNG) u VND
3,469.8959
1 Pangolin(PNG) u AUD
A$0.2004272
1 Pangolin(PNG) u GBP
0.0962578
1 Pangolin(PNG) u EUR
0.112081
1 Pangolin(PNG) u USD
$0.13186
1 Pangolin(PNG) u MYR
RM0.5564492
1 Pangolin(PNG) u TRY
5.4247204
1 Pangolin(PNG) u JPY
¥19.38342
1 Pangolin(PNG) u ARS
ARS$181.6252826
1 Pangolin(PNG) u RUB
10.6252788
1 Pangolin(PNG) u INR
11.6115916
1 Pangolin(PNG) u IDR
Rp2,161.6389984
1 Pangolin(PNG) u KRW
183.905142
1 Pangolin(PNG) u PHP
7.5331618
1 Pangolin(PNG) u EGP
￡E.6.3991658
1 Pangolin(PNG) u BRL
R$0.7159998
1 Pangolin(PNG) u CAD
C$0.1806482
1 Pangolin(PNG) u BDT
16.0249458
1 Pangolin(PNG) u NGN
201.9290854
1 Pangolin(PNG) u COP
$529.5576716
1 Pangolin(PNG) u ZAR
R.2.320736
1 Pangolin(PNG) u UAH
5.4629598
1 Pangolin(PNG) u VES
Bs19.25156
1 Pangolin(PNG) u CLP
$127.64048
1 Pangolin(PNG) u PKR
Rs37.4165936
1 Pangolin(PNG) u KZT
71.0830888
1 Pangolin(PNG) u THB
฿4.2603966
1 Pangolin(PNG) u TWD
NT$4.0401904
1 Pangolin(PNG) u AED
د.إ0.4839262
1 Pangolin(PNG) u CHF
Fr0.105488
1 Pangolin(PNG) u HKD
HK$1.0271894
1 Pangolin(PNG) u AMD
֏50.443043
1 Pangolin(PNG) u MAD
.د.م1.1841028
1 Pangolin(PNG) u MXN
$2.459189
1 Pangolin(PNG) u SAR
ريال0.494475
1 Pangolin(PNG) u PLN
0.4799704
1 Pangolin(PNG) u RON
лв0.5709538
1 Pangolin(PNG) u SEK
kr1.2381654
1 Pangolin(PNG) u BGN
лв0.2202062
1 Pangolin(PNG) u HUF
Ft44.5317592
1 Pangolin(PNG) u CZK
2.7519182
1 Pangolin(PNG) u KWD
د.ك0.0402173
1 Pangolin(PNG) u ILS
0.441731
1 Pangolin(PNG) u AOA
Kz120.1996202
1 Pangolin(PNG) u BHD
.د.ب0.04971122
1 Pangolin(PNG) u BMD
$0.13186
1 Pangolin(PNG) u DKK
kr0.8399482
1 Pangolin(PNG) u HNL
L3.4560506
1 Pangolin(PNG) u MUR
6.039188
1 Pangolin(PNG) u NAD
$2.320736
1 Pangolin(PNG) u NOK
kr1.3172814
1 Pangolin(PNG) u NZD
$0.2228434
1 Pangolin(PNG) u PAB
B/.0.13186
1 Pangolin(PNG) u PGK
K0.5577678
1 Pangolin(PNG) u QAR
ر.ق0.481289
1 Pangolin(PNG) u RSD
дин.13.2031418

Pangolin Resurs

Za dublje razumijevanje Pangolin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pangolin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pangolin

Koliko Pangolin (PNG) vrijedi danas?
Cijena PNG uživo u USD je 0.13186 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PNG u USD?
Trenutačna cijena PNG u USD je $ 0.13186. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pangolin?
Tržišna kapitalizacija za PNG je $ 29.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PNG?
Količina u optjecaju za PNG je 220.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PNG?
PNG je postigao ATH cijenu od 4.98749156 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PNG?
PNG je vidio ATL cijenu od 0.010871739675202628 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PNG?
24-satni obujam trgovanja za PNG je $ 70.81K USD.
Hoće li PNG još narasti ove godine?
PNG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PNG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pangolin (PNG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

