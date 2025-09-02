Public Masterpiece (PMT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.10052
$ 0.10052
24-satna najniža cijena
$ 0.10187
$ 0.10187
24-satna najviša cijena
$ 0.10052
$ 0.10052
$ 0.10187
$ 0.10187
$ 0.10055523207210103
$ 0.10055523207210103
$ 0.05461824789246768
$ 0.05461824789246768
-0.01%
+0.14%
+2.74%
+2.74%
Public Masterpiece (PMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1012. Tijekom protekla 24 sata, PMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10052 i najviše cijene $ 0.10187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PMT je $ 0.10055523207210103, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05461824789246768.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PMT se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Public Masterpiece (PMT)
No.1106
$ 11.13M
$ 11.13M
$ 122.17K
$ 122.17K
$ 202.40M
$ 202.40M
110.03M
110.03M
2,000,000,000
2,000,000,000
291,071,410
291,071,410
5.50%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Public Masterpiece je $ 11.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 122.17K. Količina u optjecaju PMT je 110.03M, s ukupnom količinom od 291071410. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 202.40M.
Public Masterpiece (PMT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Public Masterpiece za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0001415
+0.14%
30 dana
$ +0.00542
+5.65%
60 dana
$ +0.00705
+7.48%
90 dana
$ +0.01252
+14.11%
Public Masterpiece promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PMT od $ +0.0001415 (+0.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Public Masterpiece 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00542 (+5.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Public Masterpiece 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PMT od $ +0.00705 (+7.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Public Masterpiece 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01252 (+14.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Public Masterpiece (PMT)?
Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.
Public Masterpiece Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Public Masterpiece (PMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Public Masterpiece (PMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Public Masterpiece.
Razumijevanje tokenomike Public Masterpiece (PMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
