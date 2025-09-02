Više o PMT

Public Masterpiece Logotip

Public Masterpiece Cijena(PMT)

1 PMT u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Public Masterpiece (PMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:57:10 (UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) Informacije o cijeni (USD)

Public Masterpiece (PMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1012. Tijekom protekla 24 sata, PMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10052 i najviše cijene $ 0.10187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PMT je $ 0.10055523207210103, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05461824789246768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PMT se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Public Masterpiece (PMT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Public Masterpiece je $ 11.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 122.17K. Količina u optjecaju PMT je 110.03M, s ukupnom količinom od 291071410. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 202.40M.

Public Masterpiece (PMT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Public Masterpiece za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001415+0.14%
30 dana$ +0.00542+5.65%
60 dana$ +0.00705+7.48%
90 dana$ +0.01252+14.11%
Public Masterpiece promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PMT od $ +0.0001415 (+0.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Public Masterpiece 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00542 (+5.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Public Masterpiece 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PMT od $ +0.00705 (+7.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Public Masterpiece 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01252 (+14.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Public Masterpiece (PMT)?

Pogledajte Public Masterpiece stranicu Povijest cijena sada.

Što je Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Public Masterpiece ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Public Masterpiece na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Public Masterpiece učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Public Masterpiece Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Public Masterpiece (PMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Public Masterpiece (PMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Public Masterpiece.

Provjerite Public Masterpiece predviđanje cijene sada!

Public Masterpiece (PMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Public Masterpiece (PMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Public Masterpiece (PMT)

Tražiš kako kupiti Public Masterpiece? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Public Masterpiece na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Public Masterpiece Resurs

Za dublje razumijevanje Public Masterpiece, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Public Masterpiece web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Public Masterpiece

Koliko Public Masterpiece (PMT) vrijedi danas?
Cijena PMT uživo u USD je 0.1012 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PMT u USD?
Trenutačna cijena PMT u USD je $ 0.1012. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Public Masterpiece?
Tržišna kapitalizacija za PMT je $ 11.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PMT?
Količina u optjecaju za PMT je 110.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PMT?
PMT je postigao ATH cijenu od 0.10055523207210103 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PMT?
PMT je vidio ATL cijenu od 0.05461824789246768 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PMT?
24-satni obujam trgovanja za PMT je $ 122.17K USD.
Hoće li PMT još narasti ove godine?
PMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Public Masterpiece (PMT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

