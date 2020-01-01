PIVX (PIVX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PIVX (PIVX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PIVX (PIVX) Informacije PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments. Službena web stranica: https://pivx.org Bijela knjiga: https://pivx.org/whitepaper Istraživač blokova: https://chainz.cryptoid.info/pivx/

PIVX (PIVX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PIVX (PIVX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.57M Ukupna količina: $ 96.28M Količina u optjecaju: $ 96.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.57M Povijesni maksimum: $ 0.4901 Povijesni minimum: $ 0.000421967008151114 Trenutna cijena: $ 0.1306

PIVX (PIVX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PIVX (PIVX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIVX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIVX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIVX tokena, istražite PIVX cijenu tokena uživo!

