PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PoredakNo.1066

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)5.37%

Količina u optjecaju96,415,672.12298653

Maksimalna količina0

Ukupna količina96,415,672.12298653

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena14.558699607849121,2018-01-23

Najniža cijena0.000421967008151114,2016-02-16

Javni blockchainPIVX

Loading...