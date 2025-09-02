Više o PIVX

Grafikon aktualnih cijena PIVX (PIVX)
PIVX (PIVX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1263
$ 0.1263$ 0.1263
24-satna najniža cijena
$ 0.1379
$ 0.1379$ 0.1379
24-satna najviša cijena

$ 0.1263
$ 0.1263$ 0.1263

$ 0.1379
$ 0.1379$ 0.1379

$ 14.558699607849121
$ 14.558699607849121$ 14.558699607849121

$ 0.000421967008151114
$ 0.000421967008151114$ 0.000421967008151114

-1.09%

-1.53%

-3.76%

-3.76%

PIVX (PIVX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.128. Tijekom protekla 24 sata, PIVXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1263 i najviše cijene $ 0.1379, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIVX je $ 14.558699607849121, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000421967008151114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIVX se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -1.53% u posljednjih 24 sata i -3.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIVX (PIVX)

No.1058

$ 12.26M
$ 12.26M$ 12.26M

$ 215.16K
$ 215.16K$ 215.16K

$ 12.26M
$ 12.26M$ 12.26M

95.80M
95.80M 95.80M

95,801,704.20579284
95,801,704.20579284 95,801,704.20579284

PIVX

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIVX je $ 12.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 215.16K. Količina u optjecaju PIVX je 95.80M, s ukupnom količinom od 95801704.20579284. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.26M.

PIVX (PIVX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PIVX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001989-1.53%
30 dana$ -0.0004-0.32%
60 dana$ -0.0021-1.62%
90 dana$ -0.0139-9.80%
PIVX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PIVX od $ -0.001989 (-1.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PIVX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004 (-0.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PIVX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PIVX od $ -0.0021 (-1.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PIVX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0139 (-9.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PIVX (PIVX)?

Pogledajte PIVX stranicu Povijest cijena sada.

Što je PIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PIVX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PIVX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PIVX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PIVX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PIVX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PIVX (PIVX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PIVX (PIVX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PIVX.

Provjerite PIVX predviđanje cijene sada!

PIVX (PIVX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PIVX (PIVX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIVX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PIVX (PIVX)

Tražiš kako kupiti PIVX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PIVX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PIVX u lokalnim valutama

PIVX Resurs

Za dublje razumijevanje PIVX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PIVX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PIVX

Koliko PIVX (PIVX) vrijedi danas?
Cijena PIVX uživo u USD je 0.128 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PIVX u USD?
Trenutačna cijena PIVX u USD je $ 0.128. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PIVX?
Tržišna kapitalizacija za PIVX je $ 12.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PIVX?
Količina u optjecaju za PIVX je 95.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIVX?
PIVX je postigao ATH cijenu od 14.558699607849121 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIVX?
PIVX je vidio ATL cijenu od 0.000421967008151114 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PIVX?
24-satni obujam trgovanja za PIVX je $ 215.16K USD.
Hoće li PIVX još narasti ove godine?
PIVX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIVX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

