PIBBLE (PIB) Informacije Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Službena web stranica: https://pibble.io Bijela knjiga: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Kupi PIB odmah!

PIBBLE (PIB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PIBBLE (PIB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Ukupna količina: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Količina u optjecaju: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.26M $ 9.26M $ 9.26M Povijesni maksimum: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Povijesni minimum: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Trenutna cijena: $ 0.0003086 $ 0.0003086 $ 0.0003086 Saznajte više o cijeni PIBBLE (PIB)

PIBBLE (PIB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PIBBLE (PIB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIB tokena, istražite PIB cijenu tokena uživo!

