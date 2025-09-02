PIBBLE (PIB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000323. Tijekom protekla 24 sata, PIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003204 i najviše cijene $ 0.0003273, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIB je $ 292.4109226098197, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000056931377751.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIB se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -1.28% u posljednjih 24 sata i -4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PIBBLE (PIB)
Trenutačna tržišna kapitalizacija PIBBLE je $ 7.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 366.63. Količina u optjecaju PIB je 24.15B, s ukupnom količinom od 29696500892.670006. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.69M.
PIBBLE (PIB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PIBBLE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000004188
-1.28%
30 dana
$ -0.0000861
-21.05%
60 dana
$ -0.0001574
-32.77%
90 dana
$ -0.0000785
-19.56%
PIBBLE promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PIB od $ -0.000004188 (-1.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PIBBLE 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000861 (-21.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PIBBLE 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PIB od $ -0.0001574 (-32.77%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PIBBLE 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000785 (-19.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PIBBLE (PIB)?
Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.
