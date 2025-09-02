Što je PIBBLE (PIB)

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

PIBBLE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PIBBLE (PIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PIBBLE (PIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PIBBLE.

Provjerite PIBBLE predviđanje cijene sada!

PIBBLE (PIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PIBBLE (PIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

PIBBLE Resurs

Za dublje razumijevanje PIBBLE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PIBBLE Koliko PIBBLE (PIB) vrijedi danas? Cijena PIB uživo u USD je 0.000323 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PIB u USD? $ 0.000323 . Provjerite Trenutačna cijena PIB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PIBBLE? Tržišna kapitalizacija za PIB je $ 7.80M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PIB? Količina u optjecaju za PIB je 24.15B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIB? PIB je postigao ATH cijenu od 292.4109226098197 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIB? PIB je vidio ATL cijenu od 0.000056931377751 USD . Koliki je obujam trgovanja za PIB? 24-satni obujam trgovanja za PIB je $ 366.63 USD . Hoće li PIB još narasti ove godine? PIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

PIBBLE (PIB) Važna ažuriranja industrije

