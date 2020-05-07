PIB

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

ImePIB

PoredakNo.1291

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju24,150,500,892.670006

Maksimalna količina30,000,000,000

Ukupna količina29,696,500,892.670006

Stopa optjecaja0.805%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena292.4109226098197,2021-11-29

Najniža cijena0.000056931377751,2020-05-07

Javni blockchainKLAY

Sektor

Društvene mreže

