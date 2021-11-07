Kaspa (KAS) Tokenomika
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa (KAS) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kaspa (KAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena Kaspa(KAS)
Detaljnije istražite kako se KAS tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Issuance Mechanism
Kaspa (KAS) is a decentralized, peer-to-peer payment network that operates on a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, similar to Bitcoin. However, Kaspa distinguishes itself through its unique blockDAG (Directed Acyclic Graph) architecture, which enables parallel block creation and ordering. The issuance of KAS tokens is entirely through mining, with no premine, no initial coin offering (ICO), and no pre-allocation of coins. This means all tokens in circulation have been, and continue to be, distributed as mining rewards to network participants who contribute computational power to secure the network.
- Consensus: Proof-of-Work (PoW) using the kHeavyHash algorithm
- Block Time: 1 second (with ambitions to increase throughput further)
- Fair Launch: November 7, 2021
- Premine/Pre-allocation: None; all coins are mined
Allocation Mechanism
Kaspa’s token distribution is among the most decentralized in the industry due to its fair launch and lack of premined or pre-allocated tokens. There were no tokens set aside for the team, investors, or advisors. All KAS tokens are earned through mining, ensuring a level playing field for all participants from the network’s inception.
|Allocation Category
|Percentage of Supply
|Vesting/Lockup
|Notes
|Mining Rewards
|100%
|None
|All tokens mined
|Team/Investors
|0%
|N/A
|No allocation
|Advisors
|0%
|N/A
|No allocation
|Community/Grants
|0%
|N/A
|No allocation
Usage and Incentive Mechanism
KAS tokens serve as the native currency of the Kaspa network and are used for:
- Transaction Fees: Users pay KAS to miners for processing and confirming transactions.
- Network Security: Miners are incentivized with KAS rewards to secure the network and validate transactions.
- Potential Future Use Cases: As the ecosystem develops, KAS may be used in DeFi, NFTs, and other dApps built on Kaspa.
The primary incentive for holding and using KAS is participation in the network’s security and transaction processing, with miners earning rewards for their contributions.
Locking Mechanism
There is no formal locking or vesting mechanism for KAS tokens. Since all tokens are distributed via mining, recipients have immediate access to their rewards. There are no scheduled unlocks, cliffs, or vesting periods for any allocation group, as there were no pre-allocations.
Unlocking Time
Not applicable. Since there are no locked or vested tokens, there is no unlock schedule. All KAS in circulation has been mined and is immediately liquid.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Proof-of-Work mining, no premine, no ICO, no pre-allocation
|Allocation
|100% to miners, 0% to team/investors/advisors/community
|Usage/Incentives
|Transaction fees, network security, future dApp utility
|Locking
|None; all mined tokens are immediately liquid
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or unlock schedule
Key Takeaways
- Kaspa is one of the few major cryptocurrencies with a truly fair launch and no premined or pre-allocated tokens.
- All KAS tokens are distributed through mining, ensuring maximum decentralization and fairness.
- There are no lockups, vesting, or scheduled unlocks—every token in circulation is immediately usable.
- The primary use of KAS is for transaction fees and network security, with future potential for broader utility as the ecosystem grows.
For more technical and economic details, you can visit the Kaspa Features page or review the Kaspa GitHub repository.
Kaspa (KAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Kaspa (KAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj KAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja KAS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku KAS tokena, istražite KAS cijenu tokena uživo!
