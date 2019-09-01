Phala (PHA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Phala (PHA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Phala (PHA) Informacije Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Službena web stranica: https://phala.network/ Bijela knjiga: https://docs.phala.network/introduction/readme Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E Kupi PHA odmah!

Phala (PHA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Phala (PHA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.18M $ 82.18M $ 82.18M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 809.19M $ 809.19M $ 809.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 101.56M $ 101.56M $ 101.56M Povijesni maksimum: $ 1.415366 $ 1.415366 $ 1.415366 Povijesni minimum: $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 Trenutna cijena: $ 0.10156 $ 0.10156 $ 0.10156 Saznajte više o cijeni Phala (PHA)

Phala (PHA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Phala (PHA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PHA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PHA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PHA tokena, istražite PHA cijenu tokena uživo!

Phala (PHA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PHA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PHA povijest cijena odmah!

PHA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PHA? Naša PHA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PHA predviđanje cijene tokena odmah!

