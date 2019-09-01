PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

ImePHA

PoredakNo.416

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.64%

Količina u optjecaju810,415,572.9564481

Maksimalna količina0

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2019-09-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.40939628,2021-05-15

Najniža cijena0.07072015218418083,2022-10-13

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

