3DPass (P3D) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000999. Tijekom protekla 24 sata, P3Dtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000897 i najviše cijene $ 0.0011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena P3D je $ 0.03480650841565348, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000884319502543593.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, P3D se promijenio za +9.29% u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -2.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu 3DPass (P3D)
No.2376
$ 531.69K
$ 531.69K$ 531.69K
$ 1.71K
$ 1.71K$ 1.71K
$ 999.00K
$ 999.00K$ 999.00K
532.22M
532.22M 532.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
806,903,249
806,903,249 806,903,249
53.22%
P3D
Trenutačna tržišna kapitalizacija 3DPass je $ 531.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.71K. Količina u optjecaju P3D je 532.22M, s ukupnom količinom od 806903249. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 999.00K.
3DPass (P3D) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena 3DPass za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00001699
+1.73%
30 dana
$ -0.000121
-10.81%
60 dana
$ -0.00046
-31.53%
90 dana
$ -0.001148
-53.47%
3DPass promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u P3D od $ +0.00001699 (+1.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
3DPass 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000121 (-10.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
3DPass 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u P3D od $ -0.00046 (-31.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
3DPass 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001148 (-53.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena 3DPass (P3D)?
Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.
3DPass dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje 3DPass ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti P3D dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o 3DPass na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje 3DPass učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
3DPass Predviđanje cijene (USD)
Koliko će 3DPass (P3D) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 3DPass (P3D) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 3DPass.
Razumijevanje tokenomike 3DPass (P3D) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o P3D opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti 3DPass (P3D)
Tražiš kako kupiti 3DPass? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti 3DPass na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.