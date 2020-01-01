3DPass (P3D) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 3DPass (P3D), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

3DPass (P3D) Informacije Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Službena web stranica: https://3dpass.org/ Bijela knjiga: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Istraživač blokova: https://3dpscan.xyz Kupi P3D odmah!

3DPass (P3D) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 3DPass (P3D), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 487.34K $ 487.34K $ 487.34K Ukupna količina: $ 807.61M $ 807.61M $ 807.61M Količina u optjecaju: $ 533.19M $ 533.19M $ 533.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 914.00K $ 914.00K $ 914.00K Povijesni maksimum: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Povijesni minimum: $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 Trenutna cijena: $ 0.000914 $ 0.000914 $ 0.000914 Saznajte više o cijeni 3DPass (P3D)

3DPass (P3D) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 3DPass (P3D) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj P3D tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja P3D tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku P3D tokena, istražite P3D cijenu tokena uživo!

