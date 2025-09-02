Više o ONDO

Ondo Cijena(ONDO)

$0.86763
-1.73%1D
Grafikon aktualnih cijena Ondo (ONDO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:22:53 (UTC+8)

Ondo (ONDO) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.85
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.37%

-1.73%

-2.52%

-2.52%

Ondo (ONDO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.86762. Tijekom protekla 24 sata, ONDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.85 i najviše cijene $ 0.91334, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONDO je $ 2.141296331061504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0835464393634915.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONDO se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ondo (ONDO)

No.40

0.07%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ondo je $ 2.74B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.32M. Količina u optjecaju ONDO je 3.16B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.68B.

Ondo (ONDO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ondo za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0152742-1.73%
30 dana$ -0.01123-1.28%
60 dana$ +0.07063+8.86%
90 dana$ +0.01728+2.03%
Ondo promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ONDO od $ -0.0152742 (-1.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ondo 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01123 (-1.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ondo 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONDO od $ +0.07063 (+8.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ondo 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01728 (+2.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ondo (ONDO)?

Pogledajte Ondo stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ondo (ONDO)

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Ondo dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ondo ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ONDO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ondo na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ondo učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ondo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ondo (ONDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ondo (ONDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ondo.

Provjerite Ondo predviđanje cijene sada!

Ondo (ONDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ondo (ONDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ondo (ONDO)

Tražiš kako kupiti Ondo? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ondo na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ONDO u lokalnim valutama

1 Ondo(ONDO) u VND
22,831.4203
1 Ondo(ONDO) u AUD
A$1.3187824
1 Ondo(ONDO) u GBP
0.6333626
1 Ondo(ONDO) u EUR
0.737477
1 Ondo(ONDO) u USD
$0.86762
1 Ondo(ONDO) u MYR
RM3.6613564
1 Ondo(ONDO) u TRY
35.6765344
1 Ondo(ONDO) u JPY
¥127.54014
1 Ondo(ONDO) u ARS
ARS$1,195.0684642
1 Ondo(ONDO) u RUB
69.9041434
1 Ondo(ONDO) u INR
76.3418838
1 Ondo(ONDO) u IDR
Rp14,223.2764128
1 Ondo(ONDO) u KRW
1,208.377755
1 Ondo(ONDO) u PHP
49.5584544
1 Ondo(ONDO) u EGP
￡E.42.1055986
1 Ondo(ONDO) u BRL
R$4.7111766
1 Ondo(ONDO) u CAD
C$1.1886394
1 Ondo(ONDO) u BDT
105.4418586
1 Ondo(ONDO) u NGN
1,328.6645918
1 Ondo(ONDO) u COP
$3,484.4139772
1 Ondo(ONDO) u ZAR
R.15.270112
1 Ondo(ONDO) u UAH
35.8934394
1 Ondo(ONDO) u VES
Bs126.67252
1 Ondo(ONDO) u CLP
$841.5914
1 Ondo(ONDO) u PKR
Rs245.8488032
1 Ondo(ONDO) u KZT
466.9617602
1 Ondo(ONDO) u THB
฿28.024126
1 Ondo(ONDO) u TWD
NT$26.5665244
1 Ondo(ONDO) u AED
د.إ3.1841654
1 Ondo(ONDO) u CHF
Fr0.694096
1 Ondo(ONDO) u HKD
HK$6.7587598
1 Ondo(ONDO) u AMD
֏331.6564212
1 Ondo(ONDO) u MAD
.د.م7.7912276
1 Ondo(ONDO) u MXN
$16.1724368
1 Ondo(ONDO) u SAR
ريال3.253575
1 Ondo(ONDO) u PLN
3.1494606
1 Ondo(ONDO) u RON
лв3.7567946
1 Ondo(ONDO) u SEK
kr8.1469518
1 Ondo(ONDO) u BGN
лв1.4402492
1 Ondo(ONDO) u HUF
Ft292.7176356
1 Ondo(ONDO) u CZK
18.089877
1 Ondo(ONDO) u KWD
د.ك0.2646241
1 Ondo(ONDO) u ILS
2.906527
1 Ondo(ONDO) u AOA
Kz790.8963634
1 Ondo(ONDO) u BHD
.د.ب0.32622512
1 Ondo(ONDO) u BMD
$0.86762
1 Ondo(ONDO) u DKK
kr5.5267394
1 Ondo(ONDO) u HNL
L22.6969392
1 Ondo(ONDO) u MUR
39.736996
1 Ondo(ONDO) u NAD
$15.2354072
1 Ondo(ONDO) u NOK
kr8.6675238
1 Ondo(ONDO) u NZD
$1.4662778
1 Ondo(ONDO) u PAB
B/.0.86762
1 Ondo(ONDO) u PGK
K3.6700326
1 Ondo(ONDO) u QAR
ر.ق3.1581368
1 Ondo(ONDO) u RSD
дин.86.805381

Ondo Resurs

Za dublje razumijevanje Ondo, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ondo web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ondo

Koliko Ondo (ONDO) vrijedi danas?
Cijena ONDO uživo u USD je 0.86762 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONDO u USD?
Trenutačna cijena ONDO u USD je $ 0.86762. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ondo?
Tržišna kapitalizacija za ONDO je $ 2.74B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONDO?
Količina u optjecaju za ONDO je 3.16B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONDO?
ONDO je postigao ATH cijenu od 2.141296331061504 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONDO?
ONDO je vidio ATL cijenu od 0.0835464393634915 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONDO?
24-satni obujam trgovanja za ONDO je $ 12.32M USD.
Hoće li ONDO još narasti ove godine?
ONDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:22:53 (UTC+8)

Ondo (ONDO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

