$98.67
-2.67%1D
Grafikon aktualnih cijena Quant (QNT)
Quant (QNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 98.25
24-satna najniža cijena
$ 104.54
24-satna najviša cijena

$ 98.25
$ 104.54
$ 428.38470116
$ 0.163629
-0.35%

-2.67%

-2.74%

-2.74%

Quant (QNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 98.67. Tijekom protekla 24 sata, QNTtrgovalo je između najniže cijene $ 98.25 i najviše cijene $ 104.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QNT je $ 428.38470116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.163629.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QNT se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -2.67% u posljednjih 24 sata i -2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quant (QNT)

No.65

$ 1.19B
$ 1.45M
$ 1.47B
12.07M
14,881,364
14,881,364
81.12%

0.03%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quant je $ 1.19B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.45M. Količina u optjecaju QNT je 12.07M, s ukupnom količinom od 14881364. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47B.

Quant (QNT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Quant za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -2.7068-2.67%
30 dana$ -8.42-7.87%
60 dana$ -10.21-9.38%
90 dana$ -17.73-15.24%
Quant promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u QNT od $ -2.7068 (-2.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Quant 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -8.42 (-7.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Quant 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QNT od $ -10.21 (-9.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Quant 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -17.73 (-15.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Quant (QNT)?

Pogledajte Quant stranicu Povijest cijena sada.

Što je Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Quant ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti QNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Quant na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Quant učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Quant Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quant (QNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quant (QNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quant.

Provjerite Quant predviđanje cijene sada!

Quant (QNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quant (QNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Quant (QNT)

Tražiš kako kupiti Quant? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Quant na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quant

Koliko Quant (QNT) vrijedi danas?
Cijena QNT uživo u USD je 98.67 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QNT u USD?
Trenutačna cijena QNT u USD je $ 98.67. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quant?
Tržišna kapitalizacija za QNT je $ 1.19B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QNT?
Količina u optjecaju za QNT je 12.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QNT?
QNT je postigao ATH cijenu od 428.38470116 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QNT?
QNT je vidio ATL cijenu od 0.163629 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QNT?
24-satni obujam trgovanja za QNT je $ 1.45M USD.
Hoće li QNT još narasti ove godine?
QNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Quant (QNT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

