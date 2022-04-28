Ondo (ONDO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ondo (ONDO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ondo (ONDO) Informacije The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services. Službena web stranica: https://ondo.foundation/ Bijela knjiga: https://docs.ondo.foundation/ondo-token Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3 Kupi ONDO odmah!

Ondo (ONDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ondo (ONDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.93B $ 2.93B $ 2.93B Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.16B $ 3.16B $ 3.16B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.29B $ 9.29B $ 9.29B Povijesni maksimum: $ 2.14522 $ 2.14522 $ 2.14522 Povijesni minimum: $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 Trenutna cijena: $ 0.9287 $ 0.9287 $ 0.9287 Saznajte više o cijeni Ondo (ONDO)

Detaljna struktura tokena Ondo(ONDO) Detaljnije istražite kako se ONDO tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products on-chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.

ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens. Creation Date: The token was created on April 28, 2022.

The token was created on April 28, 2022. Public Launch: ONDO became transferable on January 18, 2024, following the end of a global lock-up period. Allocation Mechanism The ONDO token allocation is structured as follows: Allocation Category Description Unlocking Schedule Community Access Sale ~1.99% of supply; 90% unlocked at TGE, rest linearly daily over 1 year 90% at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the following year Ecosystem Growth ~52.11% of supply; 24% unlocked at TGE, rest linearly yearly over 5 years 24% at TGE, 76% linearly over 5 years (yearly unlocks starting Jan 18, 2025) Private Sales ~12.9% of supply; 1-year cliff, then linearly yearly over 4 years 1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years Protocol Development Details similar to Private Sales 1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years Usage and Incentive Mechanism Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum.

ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum. Ecosystem Incentives: A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners).

A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners). Points Program: ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future.

ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future. No Staking or Liquidity Provision: As of late 2024, there is no native staking or liquidity provision mechanism for ONDO. Locking Mechanism Global Lock-Up: All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024.

All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024. Vesting Schedules: Most allocations (except the Community Access Sale) are subject to cliffs and linear vesting, as detailed above. Unlocking Time Community Access Sale: 90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year.

90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year. Ecosystem Growth: 24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025).

24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025). Private Sales & Protocol Development: 1-year cliff post-TGE, then linearly yearly over 4 years. Summary Table Allocation Unlocking Details Community Access 90% at TGE, 10% daily over 1 year Ecosystem Growth 24% at TGE, 76% yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025) Private Sales 1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025) Protocol Development 1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025) Additional Notes No Claims on Profits: ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities.

ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities. Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains.

Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains. Governance Participation: ONDO holders can participate in protocol governance via Tally. This structure is designed to balance immediate ecosystem growth with long-term alignment and gradual distribution, supporting both early contributors and the broader community.

Ondo (ONDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ondo (ONDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONDO tokena, istražite ONDO cijenu tokena uživo!

Ondo (ONDO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ONDO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ONDO povijest cijena odmah!

ONDO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ONDO? Naša ONDO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ONDO predviđanje cijene tokena odmah!

